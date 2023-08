Big Brother Brasil terá voto único por CPF em edição de 2024

Medida deve impossibilitar os mutirões de fã-clubes e recordes de votos em eliminações

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt deve continuar no comando do BBB em 2024



A próxima edição do reality show Big Brother Brasil terá uma mudança decisiva no sistema de votação. Durante um evento oficial da Globo, foi anunciado que a edição do próximo ano terá voto único, cadastrado por meio do CPF. A medida deve valer para as votações em que o público participa, como paredões e a final do reality. Nos últimos anos, o BBB não limitava o número de votos e as eliminações chegavam a marcar bilhões de votos. Com as novas regras, os resultados podem ser diferentes, uma vez que o foco intensivo de fã-clubes de participantes nos mutirões de voto não serão mais uma prática comum. O produtor Boninho chegou a dizer que não aceitará ex-participantes de qualquer outro reality show, ainda que seja da própria emissora do BBB. O diretor descartou a participação de Carol Nakamura, que foi uma das confinadas no programa “No Limite”.