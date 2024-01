Big Fone está de volta ao ‘BBB’ e vai fazer um ‘strike’ no programa, diz Boninho

Diretor do reality show não deu muitos detalhes e deixou público curioso

O diretor do programa “Big Brother Brasil”, Boninho, revelou em suas redes sociais que o famoso Big Fone irá tocar na edição atual do reality show. Segundo ele, nos próximos dias os participantes serão surpreendidos com a chamada do telefone misterioso. Boninho também adiantou que o Big Fone terá uma mensagem impactante, prometendo começar com um “strike” (termo do boliche quando todos os pinos são derrubados). “E aí, o que vai ser?”, questionou o chefão do “BBB”, enigmático. A expectativa em torno do que será revelado tem deixado os fãs do programa ansiosos. A notícia foi divulgada por Boninho em seu perfil oficial no Instagram. O diretor do “BBB 24” afirmou que o Big Fone terá uma participação especial nesta edição, mostrando que o telefone icônico continuará sendo um elemento importante no jogo. A revelação de Boninho deixou os fãs do programa animados e curiosos para saber como será a dinâmica desta vez.

