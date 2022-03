Billie Eilish se apresentará no Oscar 2022; Academia negocia para ter show de Beyoncé

Tradicionalmente, artistas indicados ao prêmio de Melhor Canção Original fazem performances durante a cerimônia; entrega das estatuetas acontecerá no domingo, 27

Reprodução/YouTube Cantora foi indicada ao Oscar por sua canção "No Time To Die", que faz parte da trilha sonora do último filme da franquia '007'



A cantora Billie Eilish e seu irmão Finneas subirão ao palco do Oscar 2022 para apresentar a canção “No Time To Die”, do filme “007 – Sem Tempo Para Morrer“, que concorre ao prêmio de Melhor Canção Original. A informação foi confirmada pela revista The Hollywood Reporter. Mesmo que anualmente os indicados nesta categoria se apresentem na Cerimônia, até o momento nenhum show havia sido confirmado. Segundo o Deadline, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está tentando confirmar o show da cantora Beyoncé, que concorre na mesma categoria por “Be Alive”, do filme “King Richard: Criando Campeãs“. Além das estrelas pop, concorrem na categoria Sebastián Yatra, que compõs “Dos Oruguitas” (“Encanto“), Van Morrison por “Down To Joy” (“Belfast“) e “Reba McEntire por “Somehow You Do” (“Four Good Days“). A 94ª edição do Oscar acontecerá no dia 27 de março no Teatro Dolby, na cidade de Los Angeles.