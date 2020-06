Próximo filme do ‘Bob Esponja’ estreará diretamente na internet

Reprodução/YouTube Keanu Reeves está no elenco de próximo filme da animação



A animação “Bob Esponja: O Incrível Resgate“, baseado no popular personagem da Nickelodeon e que terá Keanu Reeves no elenco, será lançado diretamente na internet, sem passar pelos cinemas, informou nesta segunda-feira (22) o estúdio Paramount.

O lançamento da obra estava previsto para 22 de maio e foi remarcado para 7 de agosto devido à pandemia do novo coronavírus. Entretanto, a chegada ao público acontecerá apenas em 2021 através da plataforma CBS All Access.

“Este lançamento será perfeitamente sincronizado com o ‘rebranding’ planejado do serviço no início de 2021. Vamos receber o Bob Esponja e a turma da Fenda do Biquíni no catálogo da melhor maneira possível”, disse o presidente da ViacomCBS Digital, Marc DeBevoise.

Além de “Bob Esponja: O Incrível Resgate”, todas as temporadas do desenho criado pela “Nickelodeon” estarão disponíveis na plataforma no mesmo dia.

O filme não é o único projetado para um público principalmente infantil que salta sua estreia durante a pandemia, após o sucesso de “Trolls 2”, que faturou mais de US$ 100 milhões em abril.

Já os a Warner Bros. lançou “SCOOBY! O Filme” também diretamente pela internet e o colocará no catálogo da HBO Max a partir desta semana. Os títulos lançados online durante a pandemia têm um preço médio de US$ 20, o equivalente a pouco mais de dois ingressos de cinema nos Estados Unidos.

Por outro lado, as grandes sagas destinadas a estourar as bilheterias foram mais cautelosas. A Marvel, com “Viúva Negra”, a DC, com “Mulher-Maravilha 1984”, além das franquias de James Bond e “Velozes e Furiosos”, adiaram os lançamentos na esperança de que, mais cedo ou mais tarde, os cinemas serão reabertos.

*Com EFE