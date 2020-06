Nickelodeon confirma que Bob Esponja é da comunidade LGBT

A Nickelodeon confirmou que Bob Esponja é parte da comunidade LGBT. Em um tweet neste sábado (13), o canal incluiu o personagem entre os talentos queer de séries originais.

Além de Bob, também aparecem no tweet Schwoz Schwartz, da série “Henry Danger”, e Korra, de “Avatar: A Lenda de Korra”, um spin-off de “Avatar: A Lenda de Aang”.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020