Bocardi tem problema com telão e decide agachar ao vivo durante jornal na Globo; assista

Reprodução/Globo Rodrigo Bocardi agachou para ficar da altura do telão



Uma situação inusitada pegou o público do “Bom Dia SP” de surpresa na manhã desta quinta-feira, 17. Durante o jornal matinal da Globo, o apresentador Rodrigo Bocardi foi chamar a repórter Nathalia Ariede, mas como ela ia aparecer no telão que é usado pela jornalista Cinthia Toledo, que divide a apresentação do jornal com Bocardi, ele foi tentar regular a altura do equipamento móvel. O problema é que o apresentador não conseguiu mexer rapidamente no telão e deu uma ‘agachadinha’ dizendo que agora estava na altura de Cinthia, que é bem mais baixa que Bocardi, e eles acabaram caindo na risada. “Espera aí, gente”, disse o jornalista aos risos para os telespectadores. Cinthia, que estava sentada, falou que ia subir o telão para ele. “Obrigado! Eu tinha falado para conversar com a Nathalia na outra tela, mas [a produção] inverteu tudo”, explicou o jornalista. A confusão com o telão divertiu os telespectadores, que comentaram o incidente nas redes sociais.

ah, a tv ao vivo pic.twitter.com/FlRgm1wwN2 — Gianvitor Dias (@Gianvitor) December 17, 2020

Ganhei meu dia com a saga do telão com o Bocardi e a Cinthia ♥️ #BDSP — Ana Carolina (@Anacarol_gp) December 17, 2020

@rodrigobocardi Isso que da vc ter quase 1.90 de altura o telão pequeno pra um gigante como vc #BDSP — Rubia Oliveira (@rm78oficial) December 17, 2020