Bombardeio russo destrói ‘Castelo do Harry Potter’ na Ucrânia

Serviço Estatal de Emergência informou que o fogo foi extinto, mas que boa parte do edifício foi destruído; pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas

Reprodução/EFE A construção ganhou este apelido por ser muito parecido com o Castelo de Hogwarts retratado nos filmes



Um bombardeio russo com mísseis deixou pelo menos quatro mortos, nesta segunda-feira (29), na cidade ucraniana de Odessa, no Mar Negro, informou o governador. “Três mulheres e um homem morreram. Segundo um balanço atualizado, mais de 30 pessoas ficaram feridas, entre eles duas crianças e uma mulher grávida”, declarou no Telegram o governador Oleg Kiper. Um dos alvos dos ataques, o edifício de estilo gótico conhecido localmente como “Castelo de Harry Potter”, foi visto em chamas após o ataque. O prédio faz parte da Academia de Direito de Odessa. A construção ganhou este apelido por ser muito parecido com o Castelo de Hogwarts retratado nos filmes. Pelas redes sociais, o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia informou que o fogo foi extinto, mas que boa parte do prédio foi destruído, sobretudo nos andares próximos ao telhado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ofensiva russa acontece em meio a uma nova escalada da guerra. A Ucrânia aguarda US$ 60 bilhões em suprimentos militares prometidos pelo Congresso dos Estados Unidos. Desarmadas, as tropas ucranianas têm lutado para resistir aos avanços russos no campo de batalha e, recentemente, foram obrigados a fazer uma retirada tática de três aldeias no Leste. Até então, Kiev vinha registrando um avanço de Moscou. Odessa, um porto do sudoeste da Ucrânia, é vital para as exportações e alvo habitual de bombardeios com mísseis e drones.

*Com informações da AFP