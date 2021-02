Boninho revela data do paredão falso do ‘BBB 21’; confira

Segundo o diretor, a dinâmica acontecerá na sexta semana de programa, o que corresponde ao início de março

Reprodução/Instagram/jbboninho Boninho afirmou que o paredão falso ocorrerá na sexta semana de programa, mas não informou a data exata



Boninho revelou nesta noite de domingo, 21, quando será o tão pedido paredão falso do “BBB 21“. Questionado por um telespectador, o diretor do reality afirmou que a dinâmica será aplicada na sexta semana do programa, o que corresponde ao início de março. Neste domingo, os participantes irão escolher os participantes que enfrentarão a votação popular para permanecer, ou não, no programa. A Sarah, que é líder da semana, irá indicar um brother. Caio, Fiuk e Gilberto, que foram os finalistas da Prova do Líder, terão que indicar, em conjunto, um participante para ir ao paredão. Outros dois confinados serão escolhidos pela casa. Os emparedados, com exceção da indicação do líder, irão participar da prova bate-volta e um deles poderá sair da berlinda. O eliminado saíra na próxima terça-feira, 23.

Reprodução/Instagram

Boninho não deixou claro se o paredão falso será formado na primeira semana de março ou se a eliminação será na primeira semana. No primeiro caso, com o paredão formado na primeira semana de março, no domingo, dia 7 de março, dois brothers ainda serão eliminados da casa até a dinâmica. No segundo caso, com a eliminação ocorrendo na primeira semana de maio, na terça-feira, 2, apenas o paredão formado neste domingo separa os confinados do paredão fake. Como sempre, o diretor deixou a resposta no ar.