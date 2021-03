Boninho tira sarro ao falar de prova do ‘BBB 21’: ‘A gente queria dar um banho na Viih Tube’

Diretor da atração entrou na brincadeira feita nas redes sociais de falou sobre os banhos da youtuber

Reprodução/Globo/19.03.2021 Prova do Líder teve água e Boninho brincou que era para dar banho em Viih Tube



Os participantes do “BBB 21” seguem firmes na disputa pela liderança e o que chamou a atenção do público foi a mega estrutura montada para a prova de resistência – algo que deixou Juliette e Gilberto empolgados. Enquanto um da dupla fica segurando uma alavanca, outro fica sentado em um banco que gira em uma plataforma com obstáculos, sendo um deles a água. Logo o público começou a brincar nas redes sociais que Viih Tube finalmente ia tomar um banho e a brincadeira foi potencializada quando Camilla de Lucas fez essa piada durante a prova. Boninho entrou na brincadeira e postou um vídeo no Twitter dizendo: “A ideia é essa, não é a prova, é tudo mentira. Não tem Prova do Líder a gente queria dar um banho na Viih Tube. É isso, não tem líder essa semana”. Depois disso, um seguidor pediu para o diretor da atração deixar o tempo do cronômetro mais curto e ele respondeu: “Primeiro vamos limpar a Viih”.

Os administradores das redes sociais da youtuber se manifestaram nos posts de Boninho. “Ela tomou banho hoje, você não assiste seu próprio programa não?”, questionou a equipe de Viih Tube na primeira publicação do diretor do reality. Quando ele brincou novamente dizendo que a prova era para “limpar” a influencer, foi comentado: “Tá bom, Bones, já debochou muito da Vitória, agora pode dar um carro pra ela (risos)”. Os comentários de que Viih Tube não toma banho começaram depois que uma lista feita por fãs do programa começou a circular nas redes sociais. A lista supostamente indica quantas vezes cada participante do programa tinha tomado banho durante confinamento e a youtuber apareceu na última posição, indicando que toma banho praticamente um dia sim e outro não. Vale ressaltar que a dupla que vencer a Prova do Líder, que não é falsa, vai disputar entre si um carro e a liderança e quem perder vai ganhar imunidade. Outro detalhe é que a primeira dupla a deixar a prova já está no paredão.