Borat está de volta aos EUA no trailer da sequência do Prime Video; assista

Produção que só foi confirmada no mês passado estreia dia 23 de outubro no catálogo do streaming

Reprodução/YouTube Sacha Baron Cohen retorna ao personagem que o deixou famoso mundialmente



O Prime Video divulgou nesta quinta-feira (1º) o trailer da sequência de “Borat“, filme com Sacha Baron Cohen que foi lançado em 2006. A produção foi mantida em segredo até ser oficialmente anunciada no mês passado. No filme, Borat é um repórter do Cazaquistão que retornará aos Estados Unidos para filmar um documentário — dessa vez acompanhado da sua filha. As piadas típicas do personagem revelam que o longa foi filmado neste ano, pois há diversas referências à pandemia de coronavírus. “Borat 2” estreia dia 23 de outubro no catálogo do streaming.

Assista ao trailer: