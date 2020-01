Brad Pitt diz que recusou papel de Neo em ‘Matrix’

Brad Pitt disse que não sentia que o papel de Neo em ‘Matrix’ era para ele

EFE/ETTORE FERRARI Brad Pitt não quis interpretar Neo em 'Matrix'



O ator Brad Pitt revelou que recusou interpretar Neo na franquia “Matrix“. Em entrevista à revista People, ele afirmou que não acreditava que se encaixaria no papel.

“Eu não acreditava que era meu [o papel]. Era de outro pessoa. Mas é, eu recusei. Tomei a pílula vermelha”, disse.

Os primeiros boatos sobre a recusa de Pitt surgiram no ano passado, quando o site The Wrap publicou que ele teria desistido do papel por estar muito cansado após as gravações de “Sete Anos no Tibet”, de 1997. Esta foi a primeira vez que o artista confirmou a informação.

Brad Pitt não foi o único a recusar o papel. Will Smith não quis estrelar o filme e preferiu atuar em “As Loucas Aventuras de James West”, de 1999. Também estão na lista Leonardo DiCaprio, Val Kilmer, Nicolas Cage, Johnny Depp e até Sandra Bullock.

Quem acabou ficando com o papel de Neo foi Keanu Reeves, que estrelou os três filmes da franquia. Ele estará de volta em “Matrix 4“, com estreia marcada para maio de 2021.