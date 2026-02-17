Brasil no Oscar: quantas vezes fomos indicados e histórico completo

Confira o histórico de indicações do cinema brasileiro na maior premiação do mundo, os filmes de destaque e as curiosidades sobre a busca pela estatueta

Martin Vorel/Wikimedia Commons Estatueta do Oscar



A relação do Brasil com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é marcada por grandes obras, talentos reconhecidos mundialmente e aquela persistente pergunta: “quantas vezes o Brasil foi indicado ao Oscar?”.

Embora o país nunca tenha vencido uma estatueta oficial em categorias competitivas até o momento, a presença brasileira na premiação é mais extensa do que muitos imaginam. Ao todo, considerando todas as categorias (técnicas, curtas, documentários e filmes principais), o Brasil soma mais de 20 indicações ao longo da história.

Na categoria mais cobiçada pelos países de língua não inglesa — Melhor Filme Internacional (antigo Melhor Filme Estrangeiro) —, o Brasil foi oficialmente indicado quatro vezes.

Indicações a Melhor Filme Internacional

Esta é a categoria que gera a maior expectativa no público. Para concorrer, o país precisa submeter um representante oficial, que passa por peneiras até chegar aos cinco finalistas. O Brasil esteve entre os cinco melhores do mundo em quatro ocasiões confirmadas:

O Pagador de Promessas (1963): Dirigido por Anselmo Duarte, é até hoje o único filme brasileiro a vencer a Palma de Ouro em Cannes. Foi o pioneiro do Brasil no Oscar;

Dirigido por Anselmo Duarte, é até hoje o único filme brasileiro a vencer a Palma de Ouro em Cannes. Foi o pioneiro do Brasil no Oscar; O Quatrilho (1996): Dirigido por Fábio Barreto, o filme sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul surpreendeu ao garantir a vaga, disputando contra filmes de peso;

Dirigido por Fábio Barreto, o filme sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul surpreendeu ao garantir a vaga, disputando contra filmes de peso; O Que É Isso, Companheiro? (1998): Baseado no livro de Fernando Gabeira e dirigido por Bruno Barreto, o longa trouxe o thriller político da ditadura militar para os holofotes de Hollywood;

Baseado no livro de Fernando Gabeira e dirigido por Bruno Barreto, o longa trouxe o thriller político da ditadura militar para os holofotes de Hollywood; Central do Brasil (1999): Talvez a derrota mais dolorida para os brasileiros. O filme de Walter Salles era o favorito do público e da crítica, mas perdeu para o italiano A Vida é Bela.

O fenômeno Cidade de Deus

Muitos se perguntam por que Cidade de Deus (2002) não está na lista acima. A resposta revela um dos recordes do Brasil na premiação.

O filme de Fernando Meirelles não foi indicado a Melhor Filme Internacional (ficou de fora da lista final na época). No entanto, devido à sua repercussão avassaladora nos Estados Unidos, a Academia o resgatou no ano seguinte (2004) para concorrer nas categorias principais, competindo de igual para igual com produções americanas.

Cidade de Deus detém o recorde de filme brasileiro com mais indicações em uma única cerimônia, concorrendo em quatro categorias:

Melhor Direção (Fernando Meirelles);

Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani);

Melhor Edição (Daniel Rezende);

Melhor Fotografia (César Charlone).

Fernanda Montenegro e a indicação histórica

Em 1999, Fernanda Montenegro fez história ao se tornar a primeira latino-americana (e única brasileira até hoje) indicada ao prêmio de Melhor Atriz.

Sua performance como Dora em Central do Brasil é considerada uma das maiores injustiças da Academia, tendo perdido a estatueta para Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado). A indicação consolidou o respeito internacional pela dramaturgia brasileira.

Presença em documentários e animação

Nos últimos anos, o cinema brasileiro tem demonstrado força nas categorias de não ficção e animação, acumulando indicações importantes:

Melhor Documentário

O Brasil mostrou a potência do seu cinema verdade com três indicações de grande repercussão:

Lixo Extraordinário (2011): Coprodução com o Reino Unido sobre o trabalho de Vik Muniz;

O Sal da Terra (2015): Sobre a vida e obra do fotógrafo Sebastião Salgado;

Democracia em Vertigem (2020): Dirigido por Petra Costa, documentou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Melhor Animação

O Menino e o Mundo (2016): O filme de Alê Abreu, com seu traço artesanal e único, disputou a estatueta contra gigantes da Disney e Pixar, marcando a primeira vez que um longa brasileiro concorreu nesta categoria;

O filme de Alê Abreu, com seu traço artesanal e único, disputou a estatueta contra gigantes da Disney e Pixar, marcando a primeira vez que um longa brasileiro concorreu nesta categoria; Rio (2012): Embora seja uma produção americana (Blue Sky Studios), foi dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha e recebeu indicação a Melhor Canção Original.

Curiosidades e outros recordes

A primeira vez: A estreia do Brasil no Oscar foi musical. Em 1945, a música “Rio de Janeiro”, de Ary Barroso, concorreu a Melhor Canção Original pelo filme americano Brazil.

O caso Orfeu Negro: O clássico Orfeu Negro (1959) venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Porém, embora filmado no Brasil com atores brasileiros e baseado em peça de Vinicius de Moraes, o prêmio foi creditado à França, país que financiou a produção.

Coproduções: O diretor Hector Babenco (argentino naturalizado brasileiro) foi indicado a Melhor Direção por O Beijo da Mulher Aranha (1986). O filme rendeu o Oscar de Melhor Ator para William Hurt, sendo uma coprodução Brasil-EUA.

Onde assistir aos principais indicados

Para quem deseja conhecer o cinema brasileiro “padrão Oscar”, grande parte das obras está disponível no streaming:

Central do Brasil: Globoplay / Apple TV (aluguel);

Globoplay / Apple TV (aluguel); Cidade de Deus: Netflix / Max / Globoplay;

Netflix / Max / Globoplay; Democracia em Vertigem: Netflix;

Netflix; O Menino e o Mundo: Globoplay / Apple TV (aluguel);

Globoplay / Apple TV (aluguel); O Que É Isso, Companheiro?: Globoplay.

O legado do Brasil no Oscar vai muito além da ausência de vitórias. As indicações serviram para projetar a cultura nacional, abrir portas para diretores e atores em Hollywood e provar que a indústria cinematográfica brasileira possui qualidade técnica e artística para competir com as maiores do mundo. A cada ano, novas produções como Ainda Estou Aqui renovam a esperança de trazer a primeira estatueta dourada para casa.