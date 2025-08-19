Brasil se prepara para a chegada da TV 3.0 em 2026, prometendo mais tecnologia e interatividade

Telespectadores poderão interagir com a programação de maneiras inéditas, como votar em enquetes, acessar informações extras, rever trechos já exibidos e até mesmo realizar compras

Reprodução/Jovem Pan News Flávio Lara Resende, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), projeta migração gradual para a TV 3.0



O Brasil está prestes a entrar em uma nova era da televisão com o lançamento do sistema TV 3.0, previsto para 2026. A nova tecnologia promete modernizar o setor de radiodifusão no país, oferecendo uma experiência mais interativa e de maior qualidade para os telespectadores. O novo modelo representa um avanço digital significativo, integrando a transmissão de TV aberta com a internet. Os telespectadores poderão interagir com a programação de maneiras inéditas, como votar em enquetes, acessar informações extras, rever trechos já exibidos e até mesmo realizar compras diretamente pela televisão.

A tecnologia também permitirá uma maior personalização da experiência, como a escolha de diferentes ângulos de câmera durante eventos esportivos. Segundo Flávio Lara Resende, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a migração para a TV 3.0 será gradual. “Eu acredito que, a partir de 2026, nós iniciaremos essa migração”, afirmou. Ele explica que, diferentemente da transição do sinal analógico para o digital, a adoção do novo sistema será impulsionada pelo interesse comercial e financeiro das emissoras, que passarão a atuar também como plataformas digitais.

A TV digital atual continuará funcionando normalmente durante o período de transição. A implementação do sinal 3.0 já está em fase de testes em alguns estados, como o Rio de Janeiro, e será expandida para todo o país após as avaliações.

Para o consumidor, a expectativa é que os novos conversores para a TV 3.0 tenham um custo similar ao dos aparelhos do sinal digital, em torno de R$ 400. O governo federal planeja assinar o decreto da nova tecnologia com o objetivo de implementá-la até a Copa do Mundo de 2026. Os investimentos previstos para a modernização são da ordem de R$ 2 bilhões.

*Com informações de Lucas Martins