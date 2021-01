‘Bridgerton’ terá 2ª temporada e Netflix adianta que foco será em irmão de Daphne

Personagem Lorde Anthony Bridgerton deve assumir o protagonismo na continuação da série

Divulgação/Netflix Netflix confirmou a segunda temporada da série 'Bridgerton'



Sucesso na Netflix, a segunda temporada de “Bridgerton” foi confirmada nesta quinta-feira, 21, pela plataforma de streaming. Inspirada na obra literária de Julia Quinn, a trama conquistou o público e se manteve no ranking das séries mais assistidas por semanas em diversos países. A notícia da continuação foi dada através de um texto de Lady Whistledown, personagem fictícia que na série possui uma espécie de jornal com as fofocas diárias. Os detalhes da segunda temporada não foram revelados, mas já se sabe que ela será focada no Lorde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), irmão mais velho de Daphne (Phoebe Dynevor). O elenco vai voltar a gravar no semestre desde ano. Confira o texto assinado por Lady Whistledown divulgado pela Netflix:

Querido leitor,

As pessoas estão alvoroçadas com os últimos boatos, então é minha honra noticiar: Bridgerton retornará oficialmente para uma segunda temporada. Eu espero que você tenha guardado uma garrafa de licor para essa ocasião tão aprazível. O elenco incomparável de Bridgerton irá retomar a produção no primeiro semestre de 2021. Esta autora foi informada por fonte confiável que Lorde Anthony Bridgerton pretende dominar a temporada social. Estarei com a minha caneta preparada para reportar toda e qualquer novidade dos acontecimentos românticos. No entanto, querido leitor, antes de incendiar a seção de comentários e pedir mais detalhes sórdidos, não estou inclinada a revelar mais informações no momento. A paciência, no final das contas, é uma virtude.

Atenciosamente,

Lady Whistledown

A primeira temporada gira em torno da história de Daphne Bridgerton, que precisa encontrar um marido, mas passa a se questionar sobre o papel e as escolhas das mulheres da época. Ela se recusa a seguir as indicações do irmão, Anthony, e afirma que só vai se casar com alguém que ela realmente possua um interesse amoroso. Em meio a um baile, ela conhece o cobiçado Duque Simon Basset (Regé-Jean Page) – que não tem o mínimo interesse em se casar. Para fugir dos compromissos, eles decidem simular que estão juntos, mas essa relação acaba tomando um outro rumo.