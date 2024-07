‘Brincando com Fogo’: veja curiosidades sobre o reality quente da Netflix 

Um dos grandes acertos da Netflix foi investir em reality shows. “Brincando com Fogo” acaba de estrear sua sexta temporada e é prova disso, já que é um sucesso ao redor do mundo e está entre as séries mais assistidas no top 10 Brasil. Diante disso, separamos algumas curiosidades sobre o programa quente da plataforma. A primeira delas é que grande parte do elenco, composto por jovens lindos e com corpos esculturais, não se inscreveram para a atração. Com olheiros atentos, as redes sociais sempre são a principal fonte de casting para os produtores do programa, que buscam um certo tipo de participante e ficam de olho nas redes. O segundo fato curioso é que o elenco não se encontra antes de pisar no reality. Com uma logística bem pensada, a direção e produção organizam os detalhes das viagens para que os participantes não se cruzem em aeroporto e voos, já que um dos grandes trunfos da atração é o primeiro impacto ao se conhecerem.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Terceira curiosidade é que eles não têm nenhum tipo de distração, somente eles mesmos! A produção tira tudo que possa distrair nossos solteiros, como celulares, livros e tablets. Nesta sexta temporada, há a presença de um participante brasileiro e também a versão “do mal” da Lana, que é a inteligência artificial que acompanha o pessoal dentro da Villa, o local onde eles ficam hospedados e convivendo. A quinta e última curiosidade envolve a questão de bebida alcoólicas. O consumo é controlado pela produção, e o exagero pode levar a punições graves, inclusive com a diminuição do valor do prêmio final.