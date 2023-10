Bruna Marquezine diz que novela da Globo a deixou ‘completamente traumatizada’; saiba qual foi

Atriz falou sobre sua atuação como vilã durante participação no programa ‘De Frente com a Blogueirinha’, no YouTube

Divulgação/TV Globo Bruna Marquezine durante a novela "Deus Salve o Rei"



Durante sua participação no programa “De Frente com a Blogueirinha”, no YouTube, que foi ao ar nesta segunda-feira, 30, a atriz Bruna Marquezine deu detalhes sobre sua experiência na novela “Deus Salve o Rei”, da Globo, e disse que saiu do projeto “completamente traumatizada”. Na trama, a carioca interpretou sua primeira vilã, Catarina. Marquezine disse que, mesmo tendo iniciado o projeto “muito entusiasmada”, a reação do público foi inesperada. “A personagem foi rejeitada de cara, recordou. “Eu não gostava de fazer [a novela], estava infeliz, estava muito cansada”, acrescentou. Mesmo após Blogueirinha (personagem do ator Bruno Matos) dizer que gostava de sua atuação, a atriz brincou: “Você e minha mãe só”.

Bruna Marquezine disse que ficou muito machucada com as críticas “porque era uma coisa muito descabida e muito cruel na internet”. No entanto, ela afirma ter descoberto que o movimento não era orgânico. “Eu fui entender muito tempo depois que tinham pessoas por trás, engajando. Não era só a reação do público.” Por outro lado, a atriz também viu na novela uma oportunidade de evolução. “Por mais que tenha esse lado de ser cansativo, a demanda é muito grande… Também te proporciona a oportunidade de reinventar a personagem. Ao longo da novela, tive a oportunidade de adaptar a Catarina, que era minha personagem, e ela terminou com aceitação enorme do público”, concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo