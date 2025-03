Bruna Marquezine marca presença no Oscar 2025

Atriz brasileira foi uma das estrelas a brilhar no tapete vermelho da cerimônia, onde seu vestido branco se destacou entre os convidados

Reprodução/Instagram/brunamarquezine É a primeira vez que a atriz comparace a cerimônia



Bruna Marquezine, aos 29 anos, fez sua estreia no Oscar 2025, marcando um momento significativo em sua carreira. A atriz brasileira foi uma das estrelas a brilhar no tapete vermelho da cerimônia, onde seu vestido branco se destacou entre os convidados. Este evento é um marco para Bruna, que tem conquistado cada vez mais espaço na indústria cinematográfica internacional, especialmente após seu papel principal no filme “Besouro Azul”, lançado pela DC em 2023.

Além disso, o longa “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, recebeu indicações em três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres sendo reconhecida por sua atuação.

Publicado por Fernando Dias