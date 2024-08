‘Bruna Sufistinha 2’: Deborah Secco reencontra Raquel Pacheco para falar das filmagens

Sequência chega 13 anos após o lançamento do primeiro filme, que atraiu cerca de dois milhões de espectadores aos cinemas brasileiros

Reprodução/TV Zero A obra retrata a trajetória de Raquel, que opta por se tornar garota de programa e, a partir dessa escolha, se transforma em uma figura pública no Brasil



Deborah Secco se reuniu novamente com Raquel Pacheco e anunciou o início das filmagens de “Bruna Surfistinha 2”. A sequência chega 13 anos após o lançamento do primeiro filme, que atraiu cerca de dois milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. A atriz, que também atua como coprodutora, expressou sua empolgação com o projeto, ressaltando a importância do personagem Bruna em sua carreira. O diretor Marcus Baldini, responsável pela direção do longa original em 2011, retornará para a coprodução e direção da nova versão. Deborah Secco destacou que a história de Bruna Surfistinha ainda possui muitos aspectos a serem explorados, o que a motiva a dar continuidade a essa narrativa. A primeira adaptação cinematográfica foi baseada no livro “O Doce Veneno Do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa”, escrito por Raquel Pacheco.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A obra retrata a trajetória de Raquel, que opta por se tornar garota de programa e, a partir dessa escolha, se transforma em uma figura pública no Brasil. Com a nova produção, Deborah Secco espera trazer à tona novas facetas da vida de Bruna, ampliando a compreensão do público sobre a personagem e sua história. A expectativa é que a sequência mantenha o mesmo impacto que o filme anterior, que se tornou um marco no cinema nacional.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA