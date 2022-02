Brunna Gonçalves chama Lucas de ‘plantinha’ e critica postura de Arthur Aguiar no ‘BBB 22’

A esposa de Ludmilla também admitiu que deveria ter se posicionado mais para aparecer no jogo

Brunna Gonçalves foi eliminada do “BBB 22” com 76,18% dos votos e com a fama de “planta”. Fora da casa, ela disse que sabe que apareceu pouco no jogo. “Deveria ter me posicionado mais, aparecido mais, mas lá dentro a gente convive com medos que a gente nem sabia que tinha. Eu já sabia que teria dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu só me solto quando tenho mais intimidade. Também tinha um sério problema em me pronunciar sobre o jogo e falar de estratégia”, afirmou a esposa de Ludmilla no “Mais Você” desta quarta-feira, 23. Com mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram, Brunna disse que tinha claro que isso não a ajudaria a ficar na casa. “Sempre tive o pé no chão, sei que o público da internet é diferente do público que assiste [ao programa]. O Arthur falou que não ia bater de frente comigo porque tinha medo da reação dos fãs da Ludmilla. Seguidor não quer dizer nada, o que conta é sua trajetória na casa”, comentou.

O maior medo de Brunna era ser cancelada ou ser mal interpretada pelo público e isso também a travou na casa. “Não fiquei preocupada com o que a Ludmilla ia achar, ela já me conhece. Eu fiquei preocupada com o que as pessoas iam pensar de mim, a internet não perdoa”, falou. A dançarina foi parar no paredão ao ser indicada por Lucas, líder da semana. Ao ver que o engenheiro reproduziu um discurso que ouviu de Arthur Aguiar, Brunna disparou: “Parece que o Arthur que era o líder, copiou e colou [o discurso]”. A artista disse que acha Lucas influenciável e que as atitudes do marido de Maíra Cardi não a agravam. “Como as coisas não aconteciam diretamente comigo, eu não tinha com quem brigar”, explicou. Na visão de Brunna, Arthur é um grande estrategista, assim como Rodrigo se definia: “Ele me incomodava muito porque ele falou do Rodrigo e está fazendo igual. Não tenho nada contra o Arthur, só as contradições dele que me incomodavam um pouquinho.”

A esposa de Lumilla também criticou Gustavo, que entrou no reality após participar da Casa de Vidro. “Achei muito agressivo e desnecessário o jeito que ele chegou no jogo. Agora, ele pisou no freio. Ele chegou lá para pegar no meu pé e me desestabilizar”, disse. Vale lembrar que assim que entrou na casa, Gustavo e Larissa tiveram que dar um voto em conjunto e em aberto e a dançarina foi a escolhida da dupla por influência do brother. Na justificativa, ele disse que queria movimentar o jogo e tirar o foco dos participantes que eram votados toda semana, como Arthur, Natália e Jessilane. Em uma dinâmica no “Mais Você”, Brunna chamou Lucas de “plantinha”, disse que Gustavo deve ir com “menos sede ao pote” e falou que Arthur influencia as pessoas para escapar do paredão. Por outro lado, a dançarina elogiou Linn da Quebrada e a forma como ela se posiciona. “Estou torcendo muito por ela”, declarou.