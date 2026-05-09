Camila Mendes e elenco de ‘Mestres do Universo’ virão ao Brasil para divulgar o live-action de He-Man

Passagem acontecerá em São Paulo, poucas semanas antes da estreia oficial do longa nos cinemas

ANGELA WEISS / AFP Atriz americana Camila Mendes chega para o Met Gala 2026, que celebra a "Arte do Figurino", no Metropolitan Museum of Art, em Nova York



Os fãs de He-Man já podem comemorar: a Sony Pictures confirmou que parte do elenco desembarca no Brasil ainda em maio para promover o aguardado filme inspirado no clássico dos anos 80. Entre os nomes confirmados estão Camila Mendes, Nicholas Galitzine e o diretor Travis Knight. A passagem acontecerá em São Paulo, poucas semanas antes da estreia oficial do longa nos cinemas.

A nova adaptação de “He-Man” promete transformar um dos maiores ícones da cultura pop em uma superprodução épica. No filme, Nicholas Galitzine interpreta o Príncipe Adam, que precisa aceitar seu destino como He-Man para enfrentar o terrível Esqueleto e salvar Eternia da destruição.

Um dos grandes destaques do projeto é justamente Camila Mendes, atriz conhecida mundialmente por viver Veronica em Riverdale. Filha de brasileiros, a atriz interpreta Teela, guerreira responsável pela proteção da família real de Eternia e uma das personagens mais queridas da franquia.

O elenco ainda reúne nomes de peso de Hollywood, incluindo Jared Leto como Esqueleto, Idris Elba como Mentor, Alison Brie no papel de Maligna e Morena Baccarin como a Feiticeira de Grayskull.

Dirigido por Travis Knight, conhecido por e , o longa aposta em uma abordagem mais grandiosa e emocional para apresentar He-Man a uma nova geração. A produção também vem chamando atenção pelo enorme orçamento e pelos efeitos visuais, que prometem recriar Eternia em escala cinematográfica.

Além da nostalgia, “Mestres do Universo” chega cercado de expectativa por tentar repetir o sucesso recente de adaptações live-action de franquias clássicas. Com trailers cheios de ação, batalhas épicas e visuais inspirados na animação original, o filme já aparece entre os lançamentos mais aguardados de 2026.

O live-action de “Mestres do Universo” estreia nos cinemas brasileiros dia 4 de junho de 2026.