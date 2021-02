Camilla de Lucas chora por causa de Karol Conká e Pocah desmaia em festa do ‘BBB 21’

Com o tema Los Angeles, fasta da líder Sarah também teve um selinho entre Fiuk e Thaís

A festa da líder Sarah aconteceu na madrugada desta terça-feira, 23, e teve como tema Los Angeles, sendo um dos destaques a limousine que a produção colocou no jardim da casa. Foi dentro do carro que Camilla de Lucas tentou conversar com Karol Conká sobre o atrito que tiveram dentro do “BBB 21“. “A única coisa que eu vim falar para você, é que eu não falei da sua carreira, em nenhum momento”, começou falando a influencer. A conversa seguiu e a cantora deu seu ponto de vista. “Era desnecessário no momento que eu estava lidando com outro assunto. Você trouxe algo que não precisava. Eu fiquei chateada porque quando você disse que não tinha afinidade, eu entendi, tudo bem, eu respeito.”

Karol continuou seu discurso dizendo que Camilla queria resolver uma briga antiga da cantora envolvendo Carla Diaz, uma das pessoas mais próximas da tiktoker na casa. “Você não entendeu a conversa, você chegou de gaiato depois… A impressão que tenho é que você se vingou do dia da Carla. Você jogou questões desnecessárias”, afirmou a rapper. Percebendo o rumo que a conversa estava tomando, Camilla decidiu encerrar o papo. “Você está sempre envolvida na treta e não resolve. Eu acho que você não deveria estar ali, que o assunto não era com você”, finalizou ao se referir da briga entre Gilberto e Arthur. Após a conversa, a influencer chorou no quarto e foi amparada por Juliette, Sarah, Gilberto e João.

Durante seu desabafo, Camilla explicou: “Eu fui vendo, ouvia falar e não gostava. Eu ficava na minha. Quando aconteceu a parada da Carla, ali foi realmente um afastamento, mas em nenhum momento eu abandonei a Karol, eu falei que a atitude dela tinha sido errada. Não abandonei ela, mesmo vendo tudo o que ela fez com a Carla. Ela criou uma parada como se eu tivesse competindo com uma mulher preta aqui dentro. Que isso? Acaba com toda a minha identidade”.

Além do desentendimento entre Camilla e Karol, a festa também contou com Arthur e Carla trocando juras de amor e Fiuk e Thaís deram um selinho incentivados por Viih Tube. Já Pocah deu um susto nos participantes ao desmaiar na festa. A sister caiu na pista de dança e foi socorrida pelos participantes. Assim que ela desmaiou, as câmeras que registravam a festa foram cortadas. Pocah foi ao confessionário receber atendimento médico. O motivo do desmaio não foi informado, mas a funkeira disse que não estava se sentindo bem por ter bebido demais.

GENTE A KAROL CONKÁ É RIDÍCULA MANO RIDÍCULA!! olha o estado da camilla#BBB21 | Tiago | João e Lumena pic.twitter.com/ix6gMWuQTx — matheus. (@ashcitou) February 23, 2021

Mais uma vítima de Karol Conká, Camilla foi pro quarto completamente abalada e chorou após a chuva de inverdades que estão sendo espalhadas a seu respeito. Sarah, Gil, João foram abraça-lá e ela, A MULHER, Juliette fez esse discurso. #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/UmBhNaInah — BCharts (@bchartsnet) February 23, 2021