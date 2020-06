Filme brasileiro sobre racismo entra na seleção oficial de Cannes

Divulgação "Casa de Antiguidades" é protagonizado por Antônio Pitanga



O Festival de Cinema de Cannes – cuja edição “física” de 2020 foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus – divulgou nesta quarta-feira (3) a lista dos 56 filmes que poderão usar até 2021 o selo de “Seleção Oficial de Cannes”.

Entre os integrantes está o brasileiro “Casa de Antiguidades”, longa-metragem dirigido por João Paulo Miranda e protagonizado por Antônio Pitanga. Na história, o ator interpreta o operário Cristovam, que luta contra o racismo e o conservadorismo de sua cidade.

“Esta seleção mostra que o cinema ainda está vivo, também esteve durante o confinamento”, declarou o diretor-geral do festival, Thierry Frémaux, durante o anúncio da seleção ao lado do presidente do Festival, Pierre Lescure.

Primeira edição cancelada na história

Essa foi a primeira vez em 73 anos que o Festival de Cinema de Cannes foi cancelado. Após semanas em indefinição, o festival anunciou oficialmente, em maio, que não realizaria sua 73ª edição na Riviera Francesa.

Na ocasião, Frémaux anunciou que no início de junho essa lista com a seleção oficial de 2020 seria divulgada. A ideia é promover lançamentos das obras selecionadas, inclusive em parcerias com outros festivais, como Veneza, mas sem júri ou premiações.

“Parte da mídia gostaria que o festival fosse cancelado. E um cancelamento era óbvio. Mas com o presidente do festival, Pierre Lescure, decidimos não simplesmente abandonar o setor e seguir em frente com a 74ª edição, não deixando para trás todos que dependem da gente. A exposição em Cannes é insubstituível, mas isso também cria deveres”, disse o diretor.

Confira a lista completa de selecionados:

“The French Dispatch” – Wes Anderson

“Été 85” – François Ozon

“Asa Ga Kuru” – Naomi Kawase

“Lovers Rock” – Steve McQueen

“Mangrove” – Steve McQueen

“Druk” – Thomas Vinterberg

“DNA” – Maïwenn

“Last Words” – Jonathan Nossiter

“Heaven: To the Land of Happiness” – Im Sang-soo

“El Olvido Que Seremos” – Fernando Trueba

“Peninsula” – Sang-ho Yeon

“In the Dusk” – Sharunas Bartas

“Des Hommes” – Lucas Belvaux

“The Real Thing” – Kôji Fukada

“Passion Simple” – Danielle Arbid

“A Good Man” – Marie-Castille Mention-Schaar

“The Things We Say, The Things We Do” – Emmanuel Mouret

“Souad” – Ayten Amin

“Limbo” – Ben Sharrock

“Rouge” – Farid Bentoumi

“Falling” – Viggo Mortensen

“Sweat” – Magnus von Horn

“Teddy” – Ludovic e Zoran Boukherma

“February” – Kamen Kalev

“Ammonite” – Francis Lee

“Nadia, Butterfly” – Pascal Plante

“Broken Keys” – Jimmy Keyrouz

“The Truffle Hunters” – Gregory Kershaw e Michael Dweck

“John and the Hole” – Pascual Sisto

“Here We Are” – Nir Bergman

“Un Médecin De Nuit” – Elie Wajeman

“Enfant Terrible” – Oskar Roehler

“Pleasure” – Ninja Thyberg

“Slalom” – Charlène Favier

“Casa de Antiguidades” – João Paulo Miranda

“Ibrahim” – Samuel Guesmi

“Gagarine” – Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

“16 Printemps” – Suzanne Lindon

“Vaurien” – Peter Dourountzis

“Garçon Chiffon” – Nicolas Maury

“Si Le Vent Tombe” – Nora Martirosyan

“En route pour le milliard” – Dieudo Hamadi

“9 Days at Raqqa” – Xavier de Lauzanne

“Antoinette in the Cévènnes” – Caroline Vignal

“Les Deux Alfred” – Bruno Podalydès

“Un Triomphe” – Emmanuel Courcol

“Les Discours” – Laurent Tirard

“L’Origine du Monde” – Laurent Lafitte

“Septet: The Story of Hong Kong” – Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping e Patrick Tam

“Beginning” – Déa Kulumbegashvili

“Striding Into the Wind” – Wei Shujun

“The Death of Cinema and My Father Too” – Dani Rosenberg

“Aya To Majo” – Goro Miyazaki

“Flee” – Jonas Poher Rasmussen

“Josep” – Aurel

“Soul” – Pete Docter