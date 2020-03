Capitão América critica Trump na crise do coronavírus: ‘Queremos liderança’

O ator Chris Evans, intérprete do Capitão América no cinema, criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Twitter.

Em um post neste domingo (15), Evans criticou Trump por ter saído de uma coletiva de imprensa sobre o coronavírus sem responder às perguntas dos jornalistas.

“O presidente simplesmente saiu do palco depois da conferência de imprensa sem responder uma pergunta sequer. A América quer respostas. A América quer liderança. A América não quer um presidente que foge durante uma crise e deixa o Mike Pence [vice-presidente] responder às perguntas”, afirmou.

The president just ran off stage after his rambling press conference without answering a single question. America wants answers. America wants leadership. America doesn’t want a president who runs off stage during a crisis and lets Mike Pence do all the talking.

— Chris Evans (@ChrisEvans) March 15, 2020