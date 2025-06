Carla Salle e Gabriel Leone anunciam que estão esperando primeiro filho

Casal está junto desde 2016 e oficializou a união em uma cerimônia intimista, em maio de 2024

Carla Salle, de 33 anos, anunciou que está esperando seu primeiro filho com Gabriel Leone, de 31 anos. A atriz compartilhou a novidade publicamente durante o evento de lançamento de Guerreiros do Sol, nova novela do Globoplay, realizado na última terça-feira (10), no Rio de Janeiro, expressando sua alegria: “Estou muito feliz. Nós dois estamos gratos e contentes. A vida é cheia de surpresas e é realmente maravilhosa.” A artista destacou que sempre manteve sua vida pessoal em sigilo, priorizando a privacidade do casal. “Estamos felizes e preferimos manter essa fase entre nós”, afirmou Carla. Carla e Gabriel estão juntos desde 2016 e oficializaram a união em uma cerimônia intimista, em maio de 2024.

