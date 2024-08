Carlos Villagrán, o Quico de ‘Chaves’, homenageia Silvio Santos: ‘Amigos do Brasil, é com dor que me uno a vocês’

Ator também enviou suas condolências à família Abravanel e ao SBT, ressaltando o impacto que o apresentador teve na vida de milhões de brasileiros e na sua própria carreira

Montagem: Reprodução/Instagram/carlos_kiko1 e Divulgação Carlos Villagrán ganhou fama no Brasil graças à exibição de "Chaves" no SBT



O ator mexicano Carlos Villagrán, conhecido por seu papel como Quico no seriado Chaves, prestou uma emocionante homenagem a Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), aos 93 anos. Villagrán, que ganhou notoriedade no Brasil graças à exibição do seriado pelo SBT, usou suas redes sociais neste domingo (18) para expressar suas condolências e destacar a importância do apresentador para a comunicação. “Queridos amigos do Brasil, é com profunda dor que me uno a vocês pelo falecimento de Silvio Santos, esse senhor que foi uma lenda. Uno-me à dor de todos vocês e peço que o Senhor o receba com o que nos faz falta na Terra: muito amor. Acredito que ele está em um lugar melhor. Mando um beijo a todos e sinto muito pelo falecimento de Silvio Santos,” disse Villagrán, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

O ator também enviou suas condolências à família Abravanel e ao SBT, ressaltando o impacto que Silvio Santos teve na vida de milhões de brasileiros e na sua própria carreira. “Com nossa dor mais profunda, enviamos à família de Silvio Santos e à empresa SBT nossas mais sentidas condolências por sua partida para a Glória de Deus,” finalizou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Florinda Meza, atriz mexicana e viúva de Roberto Gómez Bolaños, criador de Chaves, também homenageou Silvio Santos. Em uma mensagem nas redes sociais, Meza agradeceu ao apresentador por ter acreditado no potencial dos programas criados por seu marido e por tê-los levado ao público brasileiro. “Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo, e por favor dê um abraço no meu Rober,” escreveu a atriz. Silvio foi o responsável por trazer Chaves e Chapolin ao Brasil, apostando nos programas como parte da grade de programação do SBT em 1984, decisão que se mostrou acertada ao longo dos 36 anos em que as séries permaneceram no ar.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA