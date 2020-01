A internet quer saber: Como o Carpool Karaoke é gravado?

Vídeo mostra que carro usado no Carpool Karaoke é rebocado, mas produtor garante que James Corden dirige o veículo na gravação do quadro

Reprodução/CBS Billie Eilish e James Corden no Carpool Karaoke



Um tweet viralizou nos últimos dias mostrando que o apresentador James Corden não dirige quando grava o Carpool Karaoke, em que ele recebe artistas para cantar dentro do carro. Mas a dúvida ainda persiste e os fãs querem saber: afinal, como o quadro é gravado?

O quadro, que é parte do programa do apresentador na TV americana, é fenômeno mundial e já recebeu nomes como Lady Gaga, Ariana Grande e Harry Styles. Na quinta-feira (23), o usuário do Twitter @zolihonig postou um vídeo dos bastidores de uma gravação com Justin Bieber.

As imagens mostram que o carro de fato anda, mas não é James Corden quem dirige: o veículo é rebocado por um caminhão. Veja o vídeo abaixo:

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu — Zoli ⚡️ (@zolihonig) January 23, 2020

Na rede social, teve gente que ficou chocada com a descoberta, mas muitos usuários fizeram a constatação óbvia: seria muito inseguro se James Corden de fato dirigisse enquanto grava o quadro. Isso porque ele conversa muito com o convidado, além de cantar, e não consegue se manter atento à rua.

Mas, depois do tweet viralizar, o produtor-executivo do “The Late Late Show” garantiu que o apresentador dirige, sim. “Só usamos o caminhão quando tem algum tipo de acrobacia no Carpool Karaoke, quando é impossível o James dirigir. Isso aconteceu umas quatro vezes das 50 que gravamos”, contou.

Not true! We only use a rig when we are doing a "stunt" as part of the Carpool – when it would be impossible for James to drive! This has occurred only maybe 4 times in 50 or so carpools… Safety is key! https://t.co/kfJXqZqEHq — Ben Winston (@benwinston) January 23, 2020

Ainda no Twitter, outros internautas compartilharam imagens de quando viram os bastidores do Carpool Karaoke. Nas fotos, dá para ver que Corden estava dirigindo o carro nos episódios com One Direction e Katy Perry. Veja abaixo:

Never forget this tragic selfie attempt </3 pic.twitter.com/LIkz3XSSw7 — n. (@nikkitbfh) January 23, 2020

I JUST MET KATY PERRY WHILE SHE WAS FILMING CARPOOL KARAOKE WITH JAMES CORDEN pic.twitter.com/ah6TPUUTyz — Matthew Ables (@matthewables98) May 15, 2017

Com ou sem caminhão, o resultado do Carpool Karaoke com James Corden é sempre muito bom. Assista abaixo ao episódio com o Red Hot Chili Peppers: