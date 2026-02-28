Casa do Patrão: saiba como vai funcionar o reality do Boninho

Jornalista Evaristo Costa, que era apontado como o principal nome para comandar Casa do Patrão, anunciou na terça-feira 24, por meio das redes sociais, que não fará parte do projeto

Reprodução/Instagram/@jbboninho Reprodução/Instagram/@jbboninho



Com estreia prevista para abril, Casa do Patrão marca a chegada de Boninho à Record após anos à frente de realities de grande audiência. O programa reunirá participantes anônimos em um confinamento estruturado em três casas diferentes, conceito que sustenta toda a lógica da competição.

A proposta mistura estratégia, convivência intensa e decisões semanais capazes de alterar completamente a rotina dos competidores.

Privilégios e comando

O espaço que dá nome ao reality é o mais cobiçado. A Casa do Patrão será ocupada semanalmente pelo participante que conquistar o posto máximo do jogo.

Nesse ambiente estarão concentradas as mordomias e o poder. O patrão poderá levar aliados para compartilhar o espaço e será responsável por definir ações que impactam diretamente os moradores das outras casas. É ali que estratégias serão traçadas e determinações anunciadas.

Casa do Trampo

Quem ficar fora do círculo privilegiado ocupará a Casa do Trampo, área destinada às tarefas diárias e às condições mais duras da competição.

Os participantes desse espaço enfrentarão regras mais rígidas, cobranças constantes e um nível maior de desgaste emocional. A dinâmica exige organização, resistência e inteligência emocional, tornando o ambiente o mais desafiador do confinamento

Casa da Convivência

A terceira estrutura é a Casa da Convivência, espaço neutro e de circulação obrigatória entre todos.

É nesse ambiente que acontecem as interações do dia a dia, conversas estratégicas, encontros decisivos e votações. Mesmo sem privilégios específicos, a casa se torna central para a formação e dissolução de alianças.

Ciclos semanais e impacto no jogo

A cada semana, um novo patrão será definido, assumindo o controle temporário do jogo. Suas decisões atingem diretamente os moradores das demais casas, criando reações que moldam a disputa.

Embora o poder seja passageiro, as consequências podem ser duradouras. Com o público tendo papel decisivo na permanência dos participantes, a Record aposta no formato como um possível novo fenômeno entre os realities brasileiros.

Apresentador indefinido

O jornalista Evaristo Costa, que era apontado como o principal nome para comandar Casa do Patrão, anunciou na terça-feira 24, por meio das redes sociais, que não fará parte do projeto.

Até o momento, a Record não divulgou quem assumirá a apresentação do programa. Também não há informações oficiais sobre os participantes que integrarão o elenco da primeira temporada.