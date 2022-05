Cássia Kis revela que já fez aborto, mas hoje é contra: ‘Defendo a vida’

Atriz contou que suas experiências em ‘Pantanal’ e ‘Barriga de Aluguel’ afloraram seu lado maternal

Reprodução/Globo Cássia Kis contou que fez um aborto antes de viver Maria Marruá em 'Pantanal'



A atriz Cássia Kis, de 65 anos, revelou nesta quinta-feira, 12, que já fez um aborto, mas atualmente é contra a prática, pois “defende a vida”. A artista participou do “Encontro” nesta manhã e falou do assunto ao comentar sobre sua participação na primeira versão de “Pantanal” (1990). Na novela de Benedito Ruy Barbosa, ela viveu Maria Marruá, personagem que no atual remake foi vivido por Juliana Paes. Na trama, a personagem fica traumatizada após seus três filhos morrerem e rejeita sua quarta gravidez. Quando Juma nasce, Maria coloca a filha dentro de uma canoa para o rio levar, mas acaba se arrependendo e resgata a menina. Cássia falou que as vivências que teve em “Pantanal” e em “Barriga de Aluguel” (1990), novela que fez na sequência, aflorou seu lado maternal.

“Aquilo me trouxe uma coisa que foi incrível, [depois da novela] eu pari pela primeira vez. Meu primeiro filho eu tive em 1995, mas antes disso eu tive essa experiência [como Maria Marruá] dentro de um projeto [como ‘Pantanal’] e, logo em seguida, eu fiz ‘Barriga de Aluguel’. Dois projetos que trouxeram a questão da maternidade de maneira muito forte em mim”, contou a atriz, que engravidou pela primeira vez 10 anos antes de dar à luz ao seu primogênito. “Em 1985, eu tinha feito um aborto. Eu fiz, não foi um aborto espontâneo e isso mudou muito na minha vida. Hoje, eu sou uma madrinha que defende a vida, que protege a vida. Então, as mulheres que querer fazer o aborto, eu corro atrás para não fazerem. Eu fui parar nesse lugar graças a esses dois projetos. Tomei a decisão de ter filhos, tive seis, quatro estão aqui na terra e dois estão lá em cima”, concluiu Cássia.