Cate Blanchett entra para o elenco da adaptação do game ‘Borderlands’

Reprodução Atriz será personagem Lilith na adaptação do game para os cinemas



Cate Blanchett foi confirmada como uma das protagonistas de “Borderlands”, adaptação dos games para os cinemas que será comandada pelo diretor Eli Roth.

Segundo a revista Variety, Blanchett será a personagem Lilith, uma das mulheres poderosas da história que integra a classe das “sereias” e tem o poder de manipular o tempo-espaço.

Roth e Cate já trabalharam juntos em “O Mistério do Relógio na Parede”. “Do drama até a comédia e ação, ela consegue fazer todas as cenas cantarem. Trabalhar com ela é um sonho que se torna real”, disse o diretor sobre novamente estar ao lado da atriz em set.

A adaptação será escrita por Craig Mazin, roteirista da minissérie “Chernobyl”. “Borderlands” ainda não ganhou previsão de estreia.