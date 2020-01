Cate Blanchett será presidente do júri no festival de cinema de Veneza

Reprodução Cate Blanchett disse ser "um privilégio" presidir o júri do festival



Cate Blanchett será a presidente do júri internacional que definirá os vencedores do 77º Festival de Cinema de Veneza, que acontecerá em setembro deste ano. A premiação decide, todos os anos, qual longa leva o prestigiado Leão de Ouro, entre outros troféus.

A decisão, confirmada nesta quinta-feira (16), foi feita pelos diretores da Biennale di Venezia, comandado por Paolo Baratta, que recomendou o noem da atriz e produtora ao diretor do festival, Alberto Barbera.

Blanchett, ao aceitar a proposta, afirmou: “Todos os anos, eu espero com ansiedade a seleção de Veneza e todos os anos é surpreendente e distinta. Veneza é um dos festivais mais atmosféricos do mundo – uma celebração do veículo provocativo e inspiracional que é o cinema em todas as suas formas.”

“É um privilégio e um prazer ser a presidente do júri neste ano”, completou Cate, ao The Hollywood Reporter.