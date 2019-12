Fracasso nas bilheterias, prejuízo de ‘Cats’ pode ser de US$100 milhões

Divulgação/Universal "Cats" fracassou nas bilheterias ao redor do mundo



O milagre necessário para a adaptação para as telonas de “Cats” reverter o saldo negativo não aconteceu. O longa, dirigido por Tom Hooper, conseguiu arrecadar apenas 38 milhões de dólares globalmente, após duas semanas nos cinemas. O número desastroso pode significar, segundo a Variety, um prejuízo de 100 milhões de dólares.

“Cats” já havia tido uma estreia modesta nos Estados Unidos, com apenas 6.5 milhões de dólares, e não conseguiu fôlego durante a agitada semana entre Natal e Ano Novo. As críticas negativas fizeram com que o público optasse por longas como “Frozen 2”.

A história, baseada no musical da Broadway de Andrew Lloyd Weber, tem nomes como Judi Dench, Jennifer Hudson, Taylor Swift e Idris Elba como gatos da tribo Jellicles, que competem entre si em busca de uma nova vida.

No entanto, desde o primeiro trailer o visual do filme já causou estranheza, e o resultado se refletiu nas bilheterias. A produção custou 100 milhões de dólares, além de adicionais 95-100 milhões para ações de marketing, distribuição e correção de efeitos especiais.