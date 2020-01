Roteirista explica cena final de Rey em novo ‘Star Wars’

Reprodução/YouTube Cena causou polêmica entre os fãs que amaram ou odiaram o filme



“Star Wars: A Ascensão Skywalker” dividiu a opinião dos fãs e enquanto muitos amaram, outros saíram com várias dúvidas a respeito da trama e as escolhas do diretor J.J. Abrams sobre o destino da protagonista Rey.

[ATENÇÃO: SPOILERS DO FILME ABAIXO]

Uma das cenas mais emblemáticas é justamente no fim do longa, quando, em Tatooine, Rey enterra os sabres de luz de Luke e Leia e fica apenas com o novo sabre amarelo.

Ao ver a jovem ali, uma mulher pergunta seu nome. “Rey”, ela responde. Questionada sobre o seu sobrenome, ela completa: “Rey Skywalker”.

Em entrevista ao site ComicBook, o roteirista Chris Terrio falou sobre as intenções por trás da cena. “Isso para nós parecia o final adequado porque, no início da trilogia, há um Skywalker que está sendo corrompido novamente como Anakin para se tornar mais como Palpatine”, disse Terrio.

“No final, pensamos que a vitória final da Luz e o ato final de auto-afirmação de Rey foi declarar que, apesar de seu sangue, ela é uma Skywalker. Naquele momento, os Skywalkers realmente vencem a saga da família.”

Em cartaz desde dezembro, “Star Wars: A Ascensão Skywalker” segue em exibição nas salas de cinemas brasileiras.