Chance The Rapper será o apresentador de reboot de ‘Punk’d’; veja teaser

Reprodução/Pitchfork Chance The Rapper será o apresentador de "Punk'd"



Chance The Rapper foi confirmado como o apresentador do reboot de “Punk’d”, programa que pregava pegadinhas em celebridades originalmente comandado por Ashton Kutcher. A nova versão chegará no Quibi, plataforma de streaming para celulares, ainda este ano.

Em um teaser, Chance é visto montando pegadinha em Megan Thee Stallion. Os outros “alvos” não foram revelados. Quibi será lançado oficialmente em 6 de abril nos Estados Unidos.

“Punk’d é uma das franquias mais icônicas da MTV. Eu cresci assistindo este reality e é surreal participar em Quibi”, afirmou o rapper em comunicado.

“Punk’d” foi ao ar de 2003 a 2007 e já teve duas outras versões – uma em 2012 e outra em 2015. Justin Timberlake, Miley Cyrus e Simon Cowell são algumas das celebridades que caíram nas pegadinhas.

Confira: