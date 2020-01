Charlize Theron e Salma Hayek podem testemunhar contra Harvey Weinstein

EFE/EPA/JASON SZENES Harvey Weinstein está sendo julgado por crimes sexuais



As atrizes Charlize Theron e Salma Hayek podem ser convocadas para testemunhar contra Harvey Weinstein. As artistas estão na lista de pessoas que podem ser testemunhas no julgamento do ex-produtor em Nova York, que começou nesta semana.

Weinstein, que acusado de abuso e assédio sexual por dezenas de mulheres, está sendo julgado em Nova York por estupro. Ainda não se sabe se os 90 nomes listados realmente serão convocados para testemunhar ou apenas serão citados. O que está confirmado é que seis mulheres que acusam o ex-produtor irão ao tribunal, duas delas já identificadas.

A Justiça americana ainda confirmou que cerca de um terço dos 120 potenciais jurados do caso Weinstein pediram para não ser convocados porque não poderiam fazer um julgamento imparcial. Dessas pessoas, 24 eram mulheres.

De acordo com o jornal britânico The Sun, os promotores têm a intenção de mostrar imagens de Weinstein nu no julgamento. A tática servirá para comparar o corpo do ex-produtor aos relatos das supostas vítimas.

Harvey Weinstien pode ser condenado até à prisão perpétua caso seja julgado culpado. Além do caso em Nova York, ele também virou réu por crimes sexuais em Los Angeles.