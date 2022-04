Chico Pinheiro vai ser substituído no ‘Bom Dia Brasil’? Globo responde

Emissora já definiu como ficará seu principal telejornal matinal após a saída do jornalista

Divulgação/Globo Ana Paula Araújo vai comandar o 'Bom Dia Brasil' sozinha após saída de Chico Pinheiro



A saída do jornalista Chico Pinheiro da Globo foi anunciada nesta sexta-feira, 29, e pegou o público de surpresa. O apresentador estava há 32 anos na emissora e, desde 2011, era âncora do “Bom Dia Brasil” — o principal telejornal matinal da Globo. Procurada pela Jovem Pan, a emissora carioca informou que o jornalista não será substituído e Ana Paula Araújo, que já dividia a bancada do “Bom Dia Brasil” com Chico, passará a apresentar sozinha do estúdio no Rio de Janeiro. O telejornal, no entanto, já conta com a participação de apresentadores de outras regiões do país — São Paulo, Brasília e Belo Horizonte —, além de correspondentes internacionais, que trazem notícias diretamente dos estúdios da Globo em Londres e Nova York.

A informação de que Chico está deixando a emissora na qual trabalhou por mais de três décadas foi divulgada nesta sexta pelo diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel. Em uma carta na qual resumiu e elogiou a trajetória jornalística do apresentador, Ali afirmou que a decisão foi tomada em conjunto. “Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do Carnaval, a que se dedica há vinte anos, para que esse anúncio fosse feito, numa sexta-feira”, declarou. Além do “Bom Dia Brasil”, Chico teve uma passagem pelo “Bom Dia São Paulo” e comandou o “SPTV” por 13 anos.