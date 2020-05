Chris Evans não deve voltar a interpretar Capitão America: ‘Seria arriscado’

Reprodução/Youtube O ator já apareceu em pelo menos doze filmes da saga Marvel



Chris Evans revelou, durante uma participação no The Graham Norton Show, que não deve voltar a interpretar o Capitão America. O ator, que já apareceu em pelo menos doze filmes da saga Marvel, argumentou que seria “arriscado” voltar ao papel depois de fechar tão bem a sua participação em Vingadores: Ultimato.

“Foi uma grande corrida e saímos dela muito bem. Na minha opinião, seria arriscado revisitar isso. Foi uma ótima experiência e acho melhor deixar assim”, disse.

Evans deixou claro que isso não significa que ele com certeza diria não, mas que também não sabe se aceitaria. Além disso, contou que está trabalhando em outras coisas. Para ele, o Capitão America finalizou com sucesso a sua jornada e, se tentarem retornar com o personagem, pode ser uma má ideia.

“Pode ser só porque a audiência ficaria feliz. Mas o que nós revelaríamos? O que poderia ser adicionado à história? Muitas coisas teriam que combinar. Eu não sinto, neste momento, que seria algo bom”, afirmou.

O ator declarou, ainda, que acredita que Ultimato seria algo difícil de superar. “Seria uma pena azedar isso”, afirmou sobre o final de Steve Rogers. “Eu sou muito protetor disso. Foi um tempo tão precioso, e pular para o filme era uma perspectiva terrível para mim. Eu disse não uma série de vezes, e tem uma milhão de jeitos de dar errado”, finalizou.