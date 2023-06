Cinema terá maratona de blockbusters em junho e julho; veja próximas estreias

Próximos dois meses terão retorno de franquias clássicas, como ‘Indiana Jones’ e ‘Missão Impossível’, lançamento da Pixar e mais filmes de super-herói

Reprodução/Instagram @spiderversemovie & Divulgação/Warner Bros. 'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' e 'Barbie' são dois dos destaques entre os lançamentos do cinema nos próximos meses



Depois dos sucessos de bilheteria de “Super Mario Bros – O Filme” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, os cinemas começaram nesta quinta-feira, 1º, uma maratona de blockbusters que prometem trazer milhares de pessoas aos cinemas. A sequência de grandes lançamentos começou no meio de maio, quando “Velozes e Furiosos 10” e “A Pequena Sereia” chegaram às telonas. Entretanto, as principais estreias ficaram para os meses de junho e julho de 2023, com grandes filmes entrando em cartaz semanalmente, com exceção da primeira semana de julho. Dentre os lançamentos, estão o retorno de Harisson Ford como Indiana Jones, a continuação de “Homem-Aranha no Aranhaverso” e “Barbie”, um dos filmes mais aguardados do ano. Confira abaixo as próximas grandes estreias do cinema:

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” – 1º de Junho

O primeiro filme da sequência que chegará aos cinemas em junho é “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”. O longa é uma sequência do aclamado “Homem-Aranha no Aranhaverso”, de 2018, que venceu o Oscar de Melhor Animação. A história se passa cinco anos depois do filme original e mostra uma versão mais madura de Miles Morales (Shameik Moore), que deverá unir forças com Gwen Stacy (Hailee Steinfield) e outras versões do herói em uma missão pelo multiverso. O longa promete atrair diversos fãs do super-herói. Um dos destaques é a parte visual que, assim como seu antecessor, deverá misturar diversos estilos diferentes de animação.

“Transformers: O Despertar das Feras” – 8 de Junho

Considerada uma das maiores franquias deste século, a saga Transformers ganhará um novo capítulo com “Transformers: O Despertar das Feras”. A história se passará nos anos 90, seguindo os eventos de “Bumblebee” (2018) e servindo como prequela para “Transformers” (2007). No filme, os fãs da franquia terão o retorno de personagens clássicos, como o próprio Bumblebee e o líder dos Autobots, Optimus Prime. Um dos destaque do trailer é a presença de robôs animais em formatos de felinos, gorilas e até de aves. Além disso, as cenas de ação repletas de explosões que marcaram os filmes originais também estão de volta no novo capítulo.

“The Flash” – 15 de Junho

Talvez o mais polêmico da lista, “The Flash” chega aos cinemas em 15 de junho após uma produção conturbada por causa das polêmicas envolvendo o protagonista Ezra Miller. A história envolverá viagem no tempo e focará no super-herói tentando desfazer um erro que cometeu. Dentre os destaques presentes no trailer, estão as presenças de Sasha Calle como Supergirl e do renomado ator Michael Keaton como Batman, reprisando o papel que fez nos longas do homem-morcego na década de 90. A expectativa dos fãs é que a produção sirva como base para que a DC reorganize seu universo expandido, que sofre com duras críticas desde seus primeiros filmes.

“Elementos” – 22 de Junho

Depois dos números abaixo do esperado com “Lightyear”, a Pixar volta aos cinemas para mostrar ao mundo sua nova obra: “Elementos“. O filme contará a história de uma sociedade em que os quatro elementos (água, ar, fogo e terra) vivem em harmonia. O longa falará sobre relação entre Ember (Leah Lewis), do elemento fogo, e Wade (Mamoudou Athie), da água. As primeiras críticas foram positivas. O longa é dirigido por Peter Sohn, que comandou “O Bom Dinossauro” e já trabalhou em diversos outros sucessos da Pixar. A expectativa é de que, após chegar aos cinemas, o filme seja lançado no Disney+.

“Indiana Jones e o Chamado do Destino” – 29 de Junho

Quinze anos depois do lançamento de “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”, que não agradou a crítica na época, chega aos cinemas o último filme da franquia estrelada por Harisson Ford. “Indiana Jones e o Chamado do Destino” se passa em 1969, no cenário da corrida espacial, e mostrará Jones em uma aventura com sua afilhada Helena (Phoebe Waller Bridge) em meio ao recrutamento de nazistas pela Nasa. O vilão do filme será vivido pelo ator dinamarquês Madds Mikkelsen. O filme é dirigido por James Mangold (“Logan” e “Ford vs. Ferrari”) e tem o retorno de John Williams como compositor da trilha sonora. Com custo de produção estimado em US$ 300 milhões, o filme já se tornou um dos longas mais caros da história do cinema.

“Missão Impossível: Acerto de Contas – Parte 1” – 13 de Julho

A franquia estrelada por Tom Cruise já se tornou uma das maiores do gênero de ação, com as cenas ficando cada vez mais elaboradas e testando os limites do ator veterano. Em “Missão Impossível: Acerto de Contas – Parte 1“, que promete ser o primeiro capítulo do encerramento da franquia, o grupo liderado pelo personagem de Cruise deverá rastrear uma nova arma que pode colocar em risco a segurança global. Rebecca Fergusson, Simon Pegg, Ving Rhames e Vanessa Kirby estão entre os nomes que retornam para o filme. Hayley Atwell (“Agente Carter” e Pom Klementieff (“Guardiões da Galáxia Vol.3”) são as novas adições ao elenco. Segundo a produção, o filme será o mais longo da franquia, com 2h36 de duração. O oitavo e último capítulo da saga tem previsão de estreia para o dia 28 de junho de 2024.

“Barbie” – 20 de Julho

Depois da grande repercussão na pré-produção e trailers que agitaram as redes sociais, “Barbie” se tornou um dos filmes mais esperados do ano. O filme mostrará a história de Barbie (Margot Robbie) indo ao mundo dos humanos depois de ter sido expulsa da Barbieland. Dentre os destaques, está o elenco recheado de estrelas, como Ryan Gosling, Simu Liu, Emma Mackey, Kinglsey Ben-Adir, Michael Cera, Will Ferrell e até a cantora Dua Lipa. A direção é de Greta Gerwig (“Lady Bird”) e o roteiro de Noah Baumbach (“História de um Casamento”).