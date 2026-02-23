Climão, gritaria e torcida dividida: Briga entre Cowboy e Ana Paula pega fogo no BBB26

Clima esquentou quando Cowboy, após a formação do paredão, citou o pai de Ana Paula, assunto que a sister já havia deixado claro que era um tópico sensível

Reprodução/Globoplay Ana Paula e Alberto Cowboy discutem durante BBB26



O clima esquentou quando Cowboy, após a formação do paredão, citou o pai de Ana Paula, assunto que a sister já havia deixado claro que era um tópico sensível, e a discussão escalou. “Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”, disse ela.

Em seguida, ela pegou o chapéu do brother e amassou. Na sequência, Ana foi para o quarto com seus aliados e dividido algumas questões pessoais, alegando que o pai estava muito doente e que não deixou de entrar porque o contrato já estava assinado.

Já na tarde desta segunda-feira, a tensão voltou para casa após o final de uma dinâmica. “Mãezinha, parabéns pra senhora mais uma vez. E apesar das pessoas ficarem aqui dentro chamando a senhora de coisas, a senhora não é”, disse Cowboy.

Ana, que havia feito um xingamento de filho da p*** na noite anterior, aproveitou a deixa. “Problematiza o palavrão mesmo. Depois fala que a vítima sou eu”, disse ela. “Você não tem vergonha não? Você vem pra cá pra lavar sua imagem de vilão”, disparou a mineira.

Alberto Cowboy seguiu respondendo: “Você que precisa. Quem veio lavar sua imagem foi você. Você saiu por aquela porta ali”. Sem deixar barato, Ana Paula retrucou: “E qual é o problema? eu já paguei”, responde a Veterana.

Seguindo a discussão, o clima seguiu quente. “Já imaginou se o povo não tiver vergonha de mim? Quem disse que eu estou falando da sua mãe? Por que não estou falando de você?”, disse a sister. “Continua xingando a minha mãe e pagando de ‘a honesta’, ‘a família'”, provocou Alberto.

“Quando a gente fala um palavrão, não é no sentido literal. Se você com 60 anos não sabe, estou tentando te esclarecer”, continuou Ana.

Sem paciência, Cowboy pula na piscina e começa a chamar a sister de “chata para ca****”. “Que disco arranhado”, disparou o brother.

“Não sai da casinha, fica feio para o personagem”, disse Ana. “Você é baixa, mas não é no sentido literal, é no sentido real, baixo nível”, completou Cowboy.

Agora, os grupos se encontram ainda mais divididos na casa e os fãs também andam movimentando as redes sociais após a briga.