Com Dwayne Johnson no papel principal, DC libera 1º trailer de ‘Adão Negro’; assista

Filme dirigido por Jaume Collet-Serra tem estreia definida para outubro; Pierce Brosnan (007) e Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) também estão no elenco

Reprodução/ Youtube The Rock interpreta o anti-herói Adão Negro, que tem poderes de deuses egípcios



Nesta quarta-feira, 08, a DC e Warner Bros. Studios divulgaram o primeiro trailer do filme ‘Adão Negro‘, que traz Dwayne Johnson, o The Rock, no papel principal. O filme dirigido por Jaume Collet-Serra tem estreia definida para 20 de outubro e também conta no elenco com Pierce Brosnan (007), Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) e Sarah Shahi (The L World). O filme conta a história de Adão Negro, libertado de sua tumba cinco mil anos após ter recebido poderes dos deuses egípcios. No mundo moderno, o anti-herói vai buscar estabelecer sua forma de justiça. É a primeira vez que The Rock interpreta um personagem dos quadrinhos na telona.

Assista ao trailer abaixo: