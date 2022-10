Com Tiago Abravanel, musical ‘Anastasia’ abre venda de ingressos; conheça a super produção

Espetáculo da Broadway, que estreia no Brasil no próximo dia 10 de novembro, também conta com Giovanna Rangel, Rodrigo Garcia e Luciano Andrey no elenco

William Amorim/Jovem Pan Tiago Abravanel será Vlad na montagem brasileira de 'Anastasia'



Sem memória, a jovem Anya tenta resgatar suas origens quando entram em seu caminho Dmitry e Vlad, dois picaretas que buscam uma jovem parecida com Anastasia para enganar a Imperatriz, que foi separada da neta há anos e faz de tudo para encontrá-la. A trama é conhecida pela animação de 1997, mas o musical da Broadway que entra em cartaz no Brasil no próximo dia 10 de novembro, traz uma versão menos mística dessa história. Com isso, o vilão Rasputin dá espaço a Gleb, vivido pelo ator Luciano Andrey. A Jovem Pan acompanhou um dia de ensaio dessa super produção e conversou com o artista. “O que eles tentaram foi colocar uma cara mais adulta no musical, não tem uma magia por trás, o que temos como pano de fundo é a Revolução Russa e a ascensão dos bolcheviques”, explicou. “O meu personagem é um bolchevique, então não o encaro como um vilão clássico, que simplesmente quer fazer maldade. Ele vive um conflito porque acredita na revolução, só que não concorda com todas as atitudes que são tomadas. Fora isso, ele conhece a Anastasia e tem um encantamento por ela. É um personagem complexo, então não dá para fazer uma caricatura, como seria o Rasputin.”

O espetáculo é uma réplica da produção que estreou na Broadway em 2017, ou seja, será possível ver o mesmo musical montado em Nova York aqui no Brasil, com os mesmos cenários e figurinos, sendo o elenco brasileiro a principal diferença da montagem. “É uma réplica fiel, o que muda é nosso trabalho de criação com a direção, que também veio lá de fora. Em nenhum momento eles tentam fazer uma cópia de interpretação, eles sabem que cada intérprete tem seu estilo”, pontuou o veteano ator. Os papéis principais estão nas mãos de Giovanna Rangel, como Anya/Anastasia, Rodrigo Garcia, como Dmitry, e Tiago Abravanel, como Vlad. Diferente do ex-participante do “BBB 22”, Giovanna e Rodrigo vivem juntos a experiência de assumir pela primeira vez papéis protagonistas em uma grande produção.

“A gente se conheceu na audição final. Eu não sabia quem ela era e ela não sabia quem eu era”, comentou Rodrigo. Enquanto aguardavam o teste, Giovanna propôs ao intérprete de Dmitry que eles ensaiassem juntos. “A gente passou a cena e começamos a conversar. Quando recebi a notícia que tinha sido escolhido estava louco para saber se era ela a Anastasia (risos). Está sendo muito gostoso compartilhar isso com ela. É um personagem que sempre adorei, não sabia que um dia poderia interpretá-lo.” Os ensaios estão acontecendo diversas partes do Teatro Renault, em São Paulo, local onde o espetáculo ficará em cartaz. Pelos corredores, já é possível ver os diversos objetos super-realistas que serão usados em cena, indicando o alto gabarito da produção. A venda de ingressos foi aberta nesta segunda-feira, 10.

Serviço: