Com um público fiel há 6 anos, quinta temporada eletrizante de ‘Impuros’ chega ao Disney+

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, diretores e atores compartilham sobre a construção dos novos episódios e as novidades

Divulgação/Disney+ Novos episódios chegam ao Disney+ em 24 de julho



Uma das séries brasileiras mais longevas, “Impuros” estreia sua quinta temporada eletrizante no Disney+, nesta quarta-feira (24). Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, os diretores René Sampaio, Tati Fragoso e Tomás Portela falaram sobre os novos episódios. “Orgulho. Essa é a melhor temporada!”, afirma Tati, com muito entusiamo ao ser questionada sobre qual sentimento ela definiria o trabalho feito na nova temporada. “Orgulho e pânico. Porque se tiver outra temporada a gente vai ter que fazer melhor que essa”, brinca Tomás Portela. René Sampaio reforça o sentimento mútuo entre os colegas. “Eu estou particularmente muito feliz com essa temporada, ela me emociona muito como diretor, mas também como telespectador”. Com um público fiel há seis anos, os diretores compartilharam que perderam a conta de quantas vezes foram abordados pelos fãs da série pedindo pela nova temporada. Mas qual seria o motivo de tanta ansiedade? Portela afirma que a equipe não duvida dos telespectadores durante a construção do enredo. “Nós não subestimamos o público. Nós tratamos eles como devem ser tratados, com capacidade de compreensão. Eles se sentem respeitados”.

Ao serem questionados sobre qual é o “segredo” do sucesso, Tati compartilha. “O tráfico de drogas fica quase em segundo plano porque são as relações que acabam se destacando”. A diretora também atribui o resultado positivo a toda equipe: “A nossa união é algo muito mágico e bacana. Diretores, elenco, equipe. É algo muito difícil de se ter, são muitas pessoas trabalhando juntas. E está todo mundo na mesma ‘vibe'”. René também destaca a profundidade da produção. “Embora temos muitas séries que abordam esse tema do ‘tiro, porrada e bomba’, a nossa vai muito a fundo nos dramas familiares e proporciona uma tridimensionalidade aos personagens. Não é só o bandido e o policial. É o filho da Arlete e o pai da Inês. É o Gilmar com a família. O Wilbert (Sergio Malheiros) que vai ter um caso de amor nessa nova temporada”. “Nós temos estrelas que se entregam e fazem com que tudo seja real”, afirma Portela. E para agregar ainda mais o time dos atores, dois novos personagens, Azul Fernández como Carmen e o Andrés, interpretado por Michel Noher, fazem sua estreia na quinta temporada para introduzir a expansão do crime na Europa. “Eles representam pela primeira vez a entrada física da máfia europeia aqui dentro do Brasil, que na vida real é um movimento que acontece desde os anos 70”, disse Portela.

Também em entrevista exclusiva à Jovem Pan, os atores Sergio Malheiros e Rui Ricardo Diaz compartilharam o que mudou desde o lançamento da primeira temporada. “A grande mudança se dá dentro do próprio trabalho. Você vai percebendo a construção de um personagem em uma série tão longeva. Para vocês faz seis anos, mas para nós, já faz sete porque, em 2017, começamos a gravar. Muitos amigos chegaram na série e nos tornamos uma grande família”, afirmou Rui. “Mudou também a nossa percepção sobre a série. A gente começou sem saber muito bem o que era e como era. Hoje nós temos um entendimento muito grande dos personagens. E do grande sucesso que a série faz e como é nossa relação com o público”, contou Sergio. A grande repercussão também é justificada pelos atores como um conjunto de fatores. “Temos uma dificuldade em definir qual gênero a série se encaixaria porque ela alcança desde ação, drama ao humor, com o plano de fundo do tráfico de drogas, mas traz os dramas familiares dos personagens. Tudo isso cria uma identificação muito rápida com o público”, compartilha Diaz.

Em um momento de nostalgia, Sergio conta qual foi a cena mais desafiadora até o momento. “Tem uma cena que eu gosto bastante da terceira temporada. O Wilbert tem que passar por cima da sua ética e moral, para matar as mães dos seus próprios amigos, depois da Arlete ter feito um documentário com as mães da favela e o comando manda ele matar. Foi algo muito difícil para ele e uma cena muito difícil de fazer para mim, mas, ao mesmo tempo, muito legal de mostrar esse lado”. Rui também compartilha: “Para mim, foi uma cena com a Fernanda Machado na segunda temporada. Uma cena linda. O Morello ama aquela mulher, mas não consegue falar para ela. E ele consegue dizer após tomar Whisky, que ama ela do jeito dele”. Voltando para a nova temporada, Sergio soltou um spoiler. “O Wilbert tem um momento muito mágico da vida dele em que ele vai ser pai. É um spoiler, mas a galera já está sabendo.” Questionados sobre a confirmação da sexta temporada, os atores dizem estarem com um bom pressentimento. Até lá, os novos episódios já estão disponíveis para maratonar no Disney+.