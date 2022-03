Com votação popular, Oscar 2022 anuncia indicados de categoria inédita

Público terá até o dia 3 de março para decidir favorito entre 10 filmes disponíveis, usando a hashtag #OscarsFanFavorite

Reprodução/Instagram/@spidermanmovie/Reprodução/Twitter/@SuicideSquadWB Interessados terão até o dia 3 de março para votar no Twitter ou em site oficial do Oscar



Neste ano, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou uma mudança no Oscar 2022. Agora, o público poderá participar da premiação através da votação popular na categoria ‘Favoritos dos Fãs’. A lista dos 10 indicados foi divulgada nesta segunda-feira, 28, nas redes sociais da Academia, e inclui variados gêneros, como musical, comédia, drama e terror. Foi destaque também a presença de sucessos das bilheterias e serviços de streaming, com produções da Marvel, e DC. O evento acontece no dia 27 de março, com o longa-metragem ‘Ataque dos Cães’, disponível na Netflix, somando 12 indicações.

Os interessados poderão votar em seu filme favorito no Twitter até o dia 3 de março, com o uso da hashtag #OscarsFanFavorite. O nome do longa-metragem, no entanto, deve ser escrito em inglês, com o título original. A cerimônia também disponibilizou um site exclusivo para a votação, porém de acesso bloqueado no Brasil. Além da novidade do voto popular, a 94º edição do Oscar pela primeira vez será apresentada por mulheres, as comediantes Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. No último ano, a Academia teve a pior audiência de sua história na premiação, com 9,85 milhões de espectadores nos Estados Unidos.

Confira os indicados para a categoria ‘Favoritos dos Fãs’:

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (Zack Snyder)

Cinderela (Kay Cannon)

Duna (Denis Villeneuve)

Maligno (James Wan)

Minamata (Andrew Levitas)

Ataque dos Cães (Jane Campion)

Sing 2 (Garth Jennings)

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Jon Watts)

O Esquadrão Suicida (James Gunn)

Tick, Tick… Boom! (Lin-Manuel Miranda)