Comemorando 60 anos, Antonio Banderas testa positivo para Covid-19

O ator espanhol disse estar bem após ser infectado pelo novo coronavírus: ‘Só um pouco mais cansado que o habitual’

EFE/EPA/DAVID SWANSON Antonio Banderas foi diagnosticado com Covid-19



O ator Antonio Banderas revelou nesta segunda-feira (10) que testou positivo para a Covid-19. Ele divulgou a informação no Twitter e disse que vai comemorar o aniversário de 60 anos, também nesta segunda, cumprindo quarentena. O artista explicou que está “relativamente bem, só um pouco mais cansado que o habitual e confiante” para se recuperar “o quanto antes, seguindo as recomendações médicas” para “superar o processo de infecção que está afetando tantas pessoas ao redor do planeta”. “Aproveitarei este isolamento para ler, escrever e continuar fazendo planos para começar a dar significado aos meus recém-estreados 60 anos, aos quais chego cheio de vontade e esperança”, continuou o ator.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

O espanhol chega aos 60 anos comemorando uma carreira de sucesso e sem parar de trabalhar. Ele estrelou o filme mais recente de Pedro Almodóvar, “Dor e Glória“, e conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor ator pelo papel. No ano que vem, o artista estará em “Uncharted“, longa inspirado no videogame homônimo, e em “Dupla Explosiva 2“. Ele ainda está envolvido nos filmes “Lamborghini – The Legend” e “Official Competition”, ainda sem previsão de estreia.

*Com EFE