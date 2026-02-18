Como funciona a votação para o Oscar 2026

Entenda o sistema de escolha dos vencedores, o cronograma oficial e as novas regras da Academia para a 98ª cerimônia

A votação para o Oscar é um dos processos mais complexos e fascinantes da indústria do entretenimento. Diferente de premiações decididas por pequenos júris, o Oscar envolve a participação massiva de milhares de profissionais do cinema. Com a cerimônia de 2026 marcada para o dia 15 de março, entender a matemática por trás das estatuetas é essencial para compreender por que certos filmes ganham e outros são esquecidos.

Para a edição de 2026, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) implementou novas diretrizes de elegibilidade e reforçou regras sobre o consumo dos filmes indicados. Abaixo, detalhamos todo o funcionamento, desde a seleção dos indicados até o complexo sistema de voto preferencial que define o Melhor Filme.

Quem são os votantes

Ao contrário do que muitos pensam, não existe um “júri” pequeno reunido em uma sala. O corpo de votantes da Academia é composto por mais de 10.000 membros ativos (o número exato varia anualmente, girando em torno de 9.900 a 10.500 habilitados a votar em 2026).

Esses membros são profissionais da indústria cinematográfica divididos em 17 ramos (branches) principais, que incluem:

Atores (o maior grupo numérico).

Diretores.

Produtores.

Roteiristas.

Editores, Figurinistas, Técnicos de Som, entre outros.

Para se tornar um membro, o profissional precisa ter sido indicado ao Oscar anteriormente ou ser apadrinhado por dois membros atuais, comprovando uma contribuição significativa para o cinema.

O processo de nomeação (primeira fase)

A votação ocorre em duas etapas distintas. A primeira, que define os indicados (anunciados em janeiro), segue a regra da especialidade.

Pares votam em pares: Atores votam para definir os indicados nas categorias de atuação (Melhor Ator, Atriz, Coadjuvantes). Diretores votam para Melhor Direção, e assim por diante.

Atores votam para definir os indicados nas categorias de atuação (Melhor Ator, Atriz, Coadjuvantes). Diretores votam para Melhor Direção, e assim por diante. Exceção do Melhor Filme: Esta é a única categoria em que todos os membros da Academia, independentemente do seu ramo, podem votar para escolher os indicados.

Para ser indicado, um filme ou profissional precisa atingir um “número mágico” de votos, calculado dividindo o total de votos recebidos pelo número de vagas mais um.

A votação final e o sistema preferencial

Após o anúncio dos indicados (ocorrido em 22 de janeiro de 2026), inicia-se a segunda fase. Aqui, todos os membros ativos podem votar em todas as categorias (desde que tenham assistido aos filmes, conforme nova regra de 2026).

A maioria simples

Na grande maioria das categorias (como Melhor Ator, Melhor Direção, Melhor Som), vence quem tiver o maior número absoluto de votos (maioria simples).

O sistema preferencial (Melhor Filme)

A categoria de Melhor Filme utiliza um sistema matemático diferente e exclusivo, chamado de Voto Preferencial (Ranked Choice Voting). O objetivo é premiar o filme que tem o maior consenso, e não apenas a paixão de um nicho. Funciona assim:

Os votantes não escolhem apenas um filme. Eles devem classificar todos os 10 indicados em ordem de preferência (do 1º ao 10º). Para vencer na primeira rodada, um filme precisa de 50% + 1 dos votos de 1º lugar. Isso raramente acontece. Se ninguém atingir 50%, o filme com menos votos de 1º lugar é eliminado. Os votos desse filme eliminado não são descartados. Eles são redistribuídos para os filmes que estavam em 2º lugar nessas cédulas. O processo se repete (eliminando o último e redistribuindo os votos) até que um filme ultrapasse a marca de 50%.

Isso explica por que filmes “divisivos” (que muitos amam e muitos odeiam) têm dificuldade em ganhar Melhor Filme, enquanto filmes que são a “segunda opção” de todos tendem a crescer na contagem final.

Calendário e datas importantes de 2026

Para a 98ª edição, o cronograma oficial estabelecido pela Academia é:

22 de janeiro: Anúncio oficial dos indicados.

Anúncio oficial dos indicados. 10 de fevereiro : Almoço dos Indicados (tradicional foto da classe).

: Almoço dos Indicados (tradicional foto da classe). 26 de fevereiro: Início da votação final.

Início da votação final. 05 de março: Encerramento da votação final.

Encerramento da votação final. 15 de março (domingo): Cerimônia de entrega dos Oscars.

Novas regras e curiosidades de 2026

A edição de 2026 trouxe atualizações importantes no regulamento:

Obrigatoriedade de visualização: Para a votação final, a Academia endureceu a regra que exige que os membros confirmem ter assistido a todos os filmes indicados em uma categoria antes de votar nela.

Para a votação final, a Academia endureceu a regra que exige que os membros confirmem ter assistido a todos os filmes indicados em uma categoria antes de votar nela. Inteligência Artificial: Foi esclarecido que o uso de IA generativa não desqualifica uma obra, desde que a autoria humana criativa seja o núcleo da produção.

Foi esclarecido que o uso de IA generativa não desqualifica uma obra, desde que a autoria humana criativa seja o núcleo da produção. Representatividade (RAISE): Seguem valendo as regras de inclusão e diversidade exigidas para a elegibilidade na categoria de Melhor Filme, implementadas gradualmente desde 2024.

Onde assistir

A cerimônia do Oscar 2026 será transmitida ao vivo para o Brasil. Tradicionalmente, os direitos de exibição pertencem à TNT (TV por assinatura) e à plataforma de streaming Max. A transmissão oficial começa com o tapete vermelho no início da noite de 15 de março.

O sistema de votação da Academia, embora complexo, busca garantir que os vencedores reflitam a excelência técnica e artística reconhecida pelos pares da indústria. Compreender o “voto preferencial” muda a forma como fazemos nossas apostas, mostrando que nem sempre o filme mais popular nas redes sociais é aquele que tem a força matemática para levar a estatueta principal.