Confira 6 filmes com histórias emocionantes para assistir no Dia dos Pais

Listamos longas e animações que falam da relação entre pais e filhos; relembre alguns clássicos que merecem ser assistidos

Divulgação 'King Richard: Criando Campeãs' é um dos filmes que aborda a relação entre pais e filhos



Os brasileiros comemoram neste domingo, 14, o Dia dos Pais. Nos Estados Unidos, a data é celebrada no terceiro fim de semana de junho. No Brasil, assim como diversas outras datas comemorativas, o Dia dos Pais foi criado para fins comerciais. O primeiro Dia dos Pais foi instituído em 1953 e celebrado no dia 16 de agosto. Depois, ficou decidido que a data seria celebrada no segundo fim de semana de agosto, fazendo uma alusão ao Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. A maioria das famílias aproveita a data para celebrar com os pais e assistir a um filme pode ser uma ótima opção de passatempo para o domingo. Confira alguns longas que falam sobre a relação entre pais e filhos para assistir neste Dia dos Pais.

Procurando Nemo

Considerado um dos grandes clássicos da Pixar, “Procurando Nemo” foi lançado em 2003 e conta a história de Marlin, um peixe-palhaço que cruza o oceano para resgatar seu filho Nemo, que foi levado por mergulhadores. Além de ser considerado uma das melhores animações de todos os tempos, o filme emociona ao mostrar todo o esforço do Marlin para reencontrar seu filho. A animação está disponível para o público no Disney+.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Animação mais recente dessa lista, “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica” traz a história de Ian e Barley, dois irmãos elfos que perderam seu pai e saem em busca de uma chance de reencontrá-lo. Além de trabalhar a relação dos dois irmãos, que são completamente diferentes, o filme tem um final que emociona e pode arrancar lágrimas de quem assiste. O filme também está disponível no Disney+.

Meu Malvado Favorito

Apostando em uma história pouco convencional, “Meu Malvado Favorito” conta a trajetória da paternidade involuntária de Gru, um supervilão que vira pai de três garotas – Margo, Edith e Agnes – para cumprir seu plano, mas acaba desenvolvendo um lado parental. O filme é o primeiro de uma trilogia que trata da paternidade como tema central. Está disponível para assistir na Netflix.

Os Incríveis 2

Uma das continuações mais aguardadas da Pixar, “Os Incríveis 2” coloca o protagonista Sr. Incrível dentro das tarefas domésticas e aposta na incapacidade do herói de lidar com problemas parentais. Mesmo com o foco maior na relação de toda a família, o filme traz ótimos momentos e reflexões sobre o papel dos pais na vida dos filhos. Está disponível no Disney+.

À Procura da Felicidade

Estrelado por Will Smith, “À Procura da Felicidade” conta a história de Chris Gardner, um homem que vivia problemas financeiros e viu sua mulher abandoná-lo com seu filho Christopher, de cinco anos. A partir daí, o filme explora a luta de Gardner para garantir uma vida melhor para Christopher. É considerado um dos melhores filmes da carreira de Smith e rendeu ao ator uma indicação ao Oscar. O longa está disponível na Netflix.

King Richard: Criando Campeãs

Lançado em 2021, “King Richard: Criando Campeãs” conta a história de Richard Williams, um pai fascinado por tênis que deseja transformar suas filhas Vênus e Serena nas maiores atletas do esporte. O filme mostra toda a dedicação de Richard para fazer com que as duas tenistas alcancem o sucesso em meio a diversos problemas familiares. O filme foi aclamado e Will Smith, que vive Richard no filme, levou o Oscar de Melhor Ator pela sua atuação. O longa está disponível no HBO Max.