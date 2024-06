Confira as novidades do streaming e cinema desta semana

Veja lista com as séries e os filmes que acabam de chegar às plataformas ou que vão estrear

Reprodução/Prime Video 'Eu Sou: Celine Dion' revela os bastidores da batalha pessoal de Celine Dion contra uma doença rara



Prepare-se para uma semana recheada de grandes estreias nos cinemas e plataformas de streaming. De documentários emocionantes a séries cômicas e filmes de suspense, há algo para todos os gostos. Mergulhe nos bastidores da vida de Celine Dion, acompanhe o retorno dos professores mais dedicados de “Abbott Elementary”, sinta a adrenalina de uma Nova York invadida por alienígenas, viaje na história de uma rainha relutante e emocione-se com uma jornada familiar rumo ao Powwow. Não perca essas produções incríveis que prometem emocionar, entreter e surpreender. Confira abaixo as principais novidades que você não pode perder:

Eu Sou: Celine Dion – 25 de junho no Prime Video

Descubra os bastidores da batalha pessoal de Celine Dion contra uma doença que transformou sua vida. Este documentário não só destaca a música que marcou sua trajetória, mas também celebra a força e resiliência do espírito humano.

Abbott Elementary (3ª temporada) – 26 de junho no Disney+

Prepare-se para mais risadas e lições de vida com a terceira temporada deste mockumentary. Situado em uma das piores escolas públicas dos Estados Unidos, a série segue um grupo de professores dedicados que fazem de tudo para garantir o sucesso de seus alunos. Estrelando Quinta Brunson, Sheryl Lee Ralph e Tyler James Williams.

Um Lugar Silencioso: Dia Um – 27 de junho nos cinemas

A tensão aumenta com a chegada de alienígenas em Nova York. Sam e Eric precisam unir forças para sobreviver ao caos que se instaura na cidade. Com Lupita Nyong’o, Joseph Quinn e Alex Wolff no elenco, esta é uma continuação de tirar o fôlego.

Minha Lady Jane – 27 de junho no Prime Video

Jane, uma jovem inteligente e teimosa, vê sua vida mudar radicalmente ao se tornar rainha da noite para o dia. Agora, ela precisa lidar com a ameaça constante de nobres que cobiçam seu trono. Com Emily Bader, Dominic Cooper e Edward Bluemel.

O Rito da Dança – 28 de junho na AppleTV+

Após o desaparecimento de sua irmã, Jax e sua sobrinha Roki embarcam em uma viagem emocionante e perigosa para manter sua família unida. Desafiando a lei, elas partem em direção ao Powwow em Oklahoma City. Este drama emocionante conta com Lily Gladstone, Isabela DeRoy-Olson e Crystle Lightning no elenco.