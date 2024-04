Confira novo trailer do filme ‘Os Observadores’, terror estrelado por Dakota Fanning

Filme produzido por M. Night Shyamalan e dirigido por sua filha, Ishana, chega às telonas em junho deste ano

Warner Bros. Pictures / Divulgação Dakota Fanning, Olwen Fouéré, Oliver Finnegan em cena de 'Os Observadores'



Se você curte uma boa dose de sustos e mistério, prepare-se, pois “Os Observadores” está chegando! Com Dakota Fanning no papel principal e a direção de Ishana Night Shyamalan, este filme promete mexer com os nervos dos espectadores. E o melhor: acabou de lançar um novo trailer para deixar todo mundo ainda mais ansioso! O filme mergulha os espectadores em uma trama intensa e intrigante. Ambientado na vasta e enigmática floresta do oeste da Irlanda, o filme acompanha a jornada de Mina, uma talentosa artista de 28 anos.

Após se perder na imensidão sombria da natureza, Mina encontra refúgio, mas logo descobre que está aprisionada ao lado de três desconhecidos. À medida que a noite cai, eles se tornam alvo de criaturas misteriosas, constantemente vigiados e perseguidos. Em meio ao desespero e à luta pela sobrevivência, segredos sombrios vêm à tona, revelando que a verdade pode ser ainda mais assustadora do que as sombras que os cercam. Quem são essas criaturas e por que estão ali?

Não marque bobeira, o filme chega às telonas brasileiras em junho, prometendo ser um dos grandes destaques do cinema de terror do ano!