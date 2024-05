Confira os filmes que chegam aos cinemas brasileiros em maio

Entre os destaques estão “O Dublê”, estrelado por Ryan Gosling e Emily Blunt, “Imaculada”, com Sydney Sweeney, “Back to Black”, sobre Amy Winehouse, “Love Lies Bleeding – O Amor Sangra” e “Furiosa”

Divulgação/Warner Bros. 'Furiosa' está entre os grandes lançamentos de maio de 2024



Prepare-se para um maio cinematográfico de tirar o fôlego, com uma explosão de estreias aguardadíssimas nos cinemas brasileiros. De arrepiar os cabelos com filmes de terror a emocionar-se com cinebiografias, e até mesmo mergulhar nas sequências de franquias queridas, os espectadores terão à disposição um verdadeiro cardápio de opções para devorar nas telas de todo o país.

Nos embates eletrizantes de ação que prometem elevar a adrenalina, destacam-se “O Dublê”, um remake estrelado por ninguém menos que Ryan Gosling e Emily Blunt, trazendo uma nova vida à série “Duro na Queda”; “Planeta dos Macacos: O Reinado”, o quarto capítulo da série reboot que vem conquistando fãs fervorosos; e “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, uma das produções mais esperadas do ano.

Para aqueles que buscam fortes emoções e sustos inesquecíveis, há uma gama de opções para escolher. Desde “Imaculada”, um terror que tem como protagonista a sensação de Hollywood, Sydney Sweeney, até “Fúria Primitiva”, a estreia na direção do talentoso Dev Patel. E não podemos esquecer de obras como “Back to Black” e “Love Lies Bleeding – O Amor Sangra”, que têm chamado atenção desde o momento de sua divulgação.

Confira abaixo os destaques que invadirão as telonas em maio, e a lista completa das estreias nos cinemas brasileiros:

01/05 – Love Lies Bleeding – O Amor Sangra 01/05 – Garfield – Fora de Casa

02/05 – A Teia

02/05 – Conduzindo Madeleine

02/05 – Verissimo

02/05 – O Dublê