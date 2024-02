Conheça 4 filmes favoritos para ganhar estatuetas do Oscar neste ano

Longa sobre criador da primeira bomba atômica e nova parceria entre Scorsese e DiCaprio estão entre as principais apostas; saiba quais as produções mais bem cotadas para a premiação em Hollywood

Divulgação/Oscar Cerimônia do Oscar está marcada para o dia 10 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles



A cerimônia número 96 dos Academy Awards já tem data, local e apresentador definidos: O grande evento vai ser realizado no próximo dia 10 de março no Teatro Dolby em Los Angeles, e o entretenimento geral ficará por conta de Jimmy Kimmel. Faltando apenas algumas semanas para a noite de gala, os grandes favoritos já foram apontados por críticos de cinema e sites de apostas especializados. Porém, há sempre um forte grau de surpresa e comoção quando os envelopes são abertos. A seguir, confira quatro filmes altamente cotados para os maiores prêmios do cinema este ano!

1 – OPPENHEIMER

Oppenheimer é um filme baseado na fantástica obra literária que rendeu um prêmio Pulitzer aos escritores Kai Bird e Martin Sherwin em 2006. A história reúne os momentos de triunfos e tragédias que marcaram a vida pessoal e profissional do criador da primeira bomba atômica, o americano J. Robert Oppenheimer. Estrelando Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt, o longa-metragem causou enorme repercussão entre críticos de cinema antes mesmo de seu lançamento. Oppenheimer recebeu 13 indicações para o Oscar e deve mesmo levar o prêmio de Melhor Filme do Ano.

O filme de Christopher Nolan deve se destacar também em categorias de prêmios individuais. O diretor inglês é franco favorito à estatueta de Melhor Diretor, assim como Robert Downey Jr. é o mais bem cotado para levar a honraria de Melhor Ator Coadjuvante. Adicionando mais um trabalho de protagonismo espetacular em sua carreira, Cillian Murphy têm grandes chances de levar o prêmio de Melhor Ator. Atualmente, casas de apostas apontam para a cotação de 1.25. Ou seja, quem apostar R$ 100 leva apenas R$ 25 de lucro.

2 – POBRES CRIATURAS

Pobres Criaturas é uma obra dirigida pelo grego Yorgos Lanthimos com roteiro adaptado do livro homônimo de Alasdair Grey. O filme apresenta uma mistura fascinante de romance com ficção científica e foi opinião unânime entre aclamados críticos de cinema como uma das melhores produções do ano. Estrelando Mark Ruffalo, William Dafoe e Emma Stone no papel principal, o filme recebeu 11 indicações da academia, incluindo Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado.

Atualmente, Emma Stone é considerada a grande favorita para levar a estatueta mais prestigiada entre atrizes do mundo do cinema. A cotação é de apenas 1.35, indicando que a jovem americana deve mesmo levar o seu segundo Oscar para casa.

3 – ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES

Assassinos da Lua das Flores é certamente uma das maiores produções do ano, reunindo nomes célebres do cinema como Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio e Robert De Niro. O filme é baseado em fatos reais e conta a história passada em Oklahoma na década de 1920, quando o grupo indígena Osage lutava por suas terras ricas em petróleo. A mais nova obra de Scorsese, assinada pela Apple TV, recebeu nada mais nada menos do que 10 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme. O papel principal é de Di Caprio, em mais uma parceria de sucesso com seu diretor predileto, mas a interpretação que rendeu indicação ao prêmio ficou por conta da atriz Lily Gladstone.

Atualmente, Assassinos da Lua das Flores não aparece como favorito aos maiores prêmios da Academia, mas sabemos bem que a noite de gala em Hollywood sempre traz uma surpresa ou outra. Robert De Niro pode surpreender na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, mas o longa-metragem de Scorsese aparenta ser um daquelas produções pomposas que recebem muitas indicações, mas perdem protagonismo quando os envelopes da grande festa são abertos.

4 – OS REJEITADOS

Os Rejeitados é um longa-metragem dirigido por Alexander Payne, que tem tudo para se tornar um daqueles clássicos filmes para assistir todo ano na época de Natal. A história se baseia na interessante relação entre um professor de internato bem desajustado com adolescentes que não têm para onde ir nas festas de fim de ano. Desde o seu lançamento, a comédia dramática foi altamente aclamada pelo público e pela crítica especializada de Hollywood. Nomeado para 5 estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante, Os Rejeitados corre por fora para ser o grande vencedor da noite com o prêmio de Melhor Filme.

A interpretação de Paul Giamatti no papel de protagonista do longa foi bastante elogiada em Hollywood, mas será uma grande surpresa se o prestigiado ator de TV vencer o Oscar. As grandes chances do filme Os Rejeitados são na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, onde Da’Vine Joy Randolph é franca favorita.

Ficou interessado em saber como funcionam as cotações dos filmes indicados ao Oscar? Quer saber como e onde realizar apostas em entretenimento? Visite o site Bonusdeapostas.com. Lá você encontra tudo que procura sobre apostas online, além de diversas avaliações completas de todas as casas de apostas que oferecem cotações para o Oscar 2024!