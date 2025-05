‘Coração de Ferro’, nova série Marvel, ganha pôster inédito 

A série chega em junho no streaming do Disney+

Cena da série Coração de Ferro



Após dois anos de produção, “Coração de Ferro” está prestes a fazer sua estreia no streaming do Disney+. A série se passa após os acontecimentos de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” e coloca a tecnologia contra a magia quando Riri, uma jovem inventora determinada a deixar sua marca no mundo, retorna à sua cidade natal, Chicago. Sua abordagem única para construir armaduras de ferro é brilhante, mas, na busca de suas ambições, ela se envolve com o misterioso e encantador Parker Robbins, também conhecido como “O Capuz” (Anthony Ramos). Dirigida pelo brilhante Ryan Coogler, que acaba de lançar um dos melhores filmes do ano, Pecadores, a série chega dia 24 de junho no Disney+.

“Em 2015, Brian Michael Bendis criou uma sucessora espiritual para o legado do Homem de Ferro. No quadrinho, Riri Williams e Tony Stark tinham uma relação: ela era aluna do MIT com uma trajetória quase oposta à de Tony, mas ambos compartilhavam a paixão por tornar o mundo um lugar melhor. Com o tempo, a personagem encontrou sua própria identidade como Coração de Ferro, e escritores como Eve Ewing deram continuidade à sua história, levando-a para Chicago”, disse Coogler.

Confira o novo pôster